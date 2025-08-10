PODKAST O ZAŠČITI ŽIVALI

Tina Gaber: Ravnanje z živalmi pri nas pogosto legalizirani pekel!

Slovenska folklora: psi na verigah, konji na žgočem asfaltu, muce brez čipov, želve v škatlah, v kletkah do zadnjega milimetra natlačene kokoši, brez anestetika kastrirani pujski. Kdaj bo tudi pri nas konec mučenja živali?

E. N.
10.08.2025 ob 07:00
10.08.2025 ob 07:17
E. N.
10.08.2025 ob 07:00
10.08.2025 ob 07:17

Poslušajte

Čas branja: 1:56 min.

Vsak Slovenec je že bil priča zlorabam in mučenju živali: beračenje s psmi, zlorabe živali v turizmu, eksotične živali v stanovanjih namesto v pragozdovih, tesne pasje kletke v dnevni sobi. Prepovedane ovratnice so še vedno prosto na voljo, agresivne metode vzgoje so pohvaljene, saj da živali najbolje vzgaja palica in tako naprej. Javnost je bila pred kratkim zgrožena, ko smo mediji objavili posnetke kastracije malih pujskov, ki še najbolj spominjajo na srednjeveške mučilne metode.

Legaliziran pekel, pravi Tina Gaber, ki je v luči sprejema novele zakona o zaščiti živali pripravila podkast in ga naslovila s pomenljivim naslovom: Šapa pravice za vse.

K pogovoru je povabila tri strastne borke za pravice živali: Evo Knez, do predkratkim državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je kordinirala pripravo novele Zakona o zaščiti živali, Meiro Hot, poslanko in podpredsednico Državnega zbora, in pa Tajdo Trbovšek, doktorico veterine.

Sogovornice so se strinjale, da sistem pogosto zataji tam, kjer bi moral prvi stopiti v bran. A situacija se spreminja. V zadnjih dveh letih sta bili kar dve veliki spremembi zakona o zaščiti živali. V pogovoru so sogovornice preučile, kaj je danes prepovedano, kaj še vedno dovoljeno – in česa bi nas moralo biti sram.

Podkast si lahko v celoti ogledate na vrhu te strani

V primeru, da se vam predvajalnik ne pokaže, preverite, da ste omogočili nalaganje vseh piškotkov.

