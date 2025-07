Uradni veterinarji so uspavali vse tri živali, ki so bile vpletene v tragedijo na obrobju štajerske prestolnice konec maja, ko so psi do smrti pogrizli 84-letno lastnico. Žrtev je imela psa pasme bulterier (Madona) ter dve argentinski dogi (pes Zip in psica Maxi). Živali so ji med drugim pregriznile sapnik, rezultati obdukcije pa niso nedvoumno potrdili, kateri od treh psov je ženici zadal smrtonosno rano. Najprej sta bili evtanazirani argentiski dogi, ki sta imeli status nevarnega psa. Foto: Facebook »Draga Madona, ni nam uspelo, počivaj v miru ... Pa nič drugega nismo želeli, kot da ti daj...