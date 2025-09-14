Tina Gaber Golob iskala kontakt s soprogami svetovnih voditeljev. So bile presežene pristojnosti?

Po poročanju portala 24ur je Tina Gaber Golob v začetku avgusta po depešnem sistemu zunanjega ministrstva in prek slovenskih ambasadorjev v tujini iskala kontakt s soprogami nekaterih svetovnih voditeljev, da bi posnele mirovno video sporočilo glede vojne v Gazi. Po pisanju omenjenega portala so to nekateri diplomati razumeli kot preseganje njene pristojnosti ter zlorabo vladnih kanalov.

Na zunanjem ministrstvu so po poročanju 24ur potrdili, da je Golob prek depešnega sistema pisal voditeljem glede dogajanja v Gazi, priložil pa je tudi pismo Tine Gaber Golob. Ta je v pismu prosila, da naj se ji partnerke drugih predsednikov vlad pridružijo v pozivu za končanje vojne in zaščito nedolžnih otrok.

V zvezi s tem so se oglasili tudi v kabinetu predsednika vlade. Omenjeni portal piše, da v kabinetu pravijo, da ni šlo za navodilo, temveč protokolarno prošnjo. V tem ne vidijo zlorab vladnih depeš ali pa prekoračitve pooblastil, še piše 24ur.