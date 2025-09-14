ŽELELA DOBRO

Tina Gaber Golob iskala kontakt s soprogami svetovnih voditeljev. So bile presežene pristojnosti?

V pismu je prosila, da naj se ji partnerke drugih predsednikov vlad pridružijo v pozivu za končanje vojne in zaščito nedolžnih otrok.
Fotografija: Tina Gaber Golob FOTO: Blaž Samec
Odpri galerijo
Tina Gaber Golob FOTO: Blaž Samec

M. J.
14.09.2025 ob 21:15
14.09.2025 ob 21:23
M. J.
14.09.2025 ob 21:15
14.09.2025 ob 21:23

Po poročanju portala 24ur je Tina Gaber Golob v začetku avgusta po depešnem sistemu zunanjega ministrstva in prek slovenskih ambasadorjev v tujini iskala kontakt s soprogami nekaterih svetovnih voditeljev, da bi posnele mirovno video sporočilo glede vojne v Gazi. Po pisanju omenjenega portala so to nekateri diplomati razumeli kot preseganje njene pristojnosti ter zlorabo vladnih kanalov. 

Na zunanjem ministrstvu so po poročanju 24ur potrdili, da je Golob prek depešnega sistema pisal voditeljem glede dogajanja v Gazi, priložil pa je tudi pismo Tine Gaber Golob. Ta je v pismu prosila, da naj se ji partnerke drugih predsednikov vlad pridružijo v pozivu za končanje vojne in zaščito nedolžnih otrok.

V zvezi s tem so se oglasili tudi v kabinetu predsednika vlade. Omenjeni portal piše, da v kabinetu pravijo, da ni šlo za navodilo, temveč protokolarno prošnjo. V tem ne vidijo zlorab vladnih depeš ali pa prekoračitve pooblastil, še piše 24ur.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Tina Gaber Golob Robert Golob pismo

Priporočamo

Golob šel na Brezje, Rupar po tem obisku oster, a ni bil edini
Šokantna izjava vojaškega strokovnjaka: »Putin in Netanjahu se igrata s Trumpom kot z igrico«
Baba Vanga in Nostradamus: Ali se srhljiva prerokba o letu 2025 že uresničuje?
Tina Gaber Golob iskala kontakt s soprogami svetovnih voditeljev. So bile presežene pristojnosti?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Priporočamo

Golob šel na Brezje, Rupar po tem obisku oster, a ni bil edini
Šokantna izjava vojaškega strokovnjaka: »Putin in Netanjahu se igrata s Trumpom kot z igrico«
Baba Vanga in Nostradamus: Ali se srhljiva prerokba o letu 2025 že uresničuje?
Tina Gaber Golob iskala kontakt s soprogami svetovnih voditeljev. So bile presežene pristojnosti?

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.