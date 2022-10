Tina Antončič, urednica na RTV SLO: To zna biti slabo za naš javni servis

Vojna v Ukrajini, afera Fotopub, spolnost in mnoge druge tematike, ki naj ne bi bile namenjene otrokom, odpirajo vprašanja, na katere odgovarja Infodrom. Edina informativna oddaja za otroke v Sloveniji, ki letos praznuje 10. obletnico. Katere teme so največkrat klikane, zakaj se o njih pogovarjati in kako pritiski politike vplivajo na zaposlene na RTV Slovenija, smo se pogovarjali z urednico Tino Antončič.

Tina, kakšno je stanje na Kolodvorski?

Moram priznati, da se imamo v našem uredništvu dobro, saj pripravljamo nove oddaje, nove vsebine. Sama se trenutno ukvarjam s serijo novih dokumentarnih oddaj, ki jo pripravljamo v okviru EBU-ja (Evropske radiodifuzne zveze, op. p.) in jih bodo naši gledalci lahko videli med jesenskimi in novoletnimi počitnicami na temo izzivalcev, začeli smo tudi že z novo sezono oddaje Infodrom. No, pa tudi sicer smo v našem uredništvu zelo delavni. Dejstvo je, da si vsi želimo delati, in to delati dobro. Dogajanje na Otroški in mladinski program trenutno ne vpliva, debate o uravnoteženosti pa se mi zdijo smešne, ker mislim, da bi morali govoriti o kakovosti, ne pa uravnoteženosti. Kakovost zajame veliko širši spekter, tistega, kar moramo nuditi svojim gledalcem.

