Timotej je tekaške copate sezul le za poroko (FOTO)

Zadnja leta po hribih videvamo vedno več gorskih tekačev, ki kar letijo v višave, najboljši in tudi uradno najhitrejši med njimi pa je Timotej Bečan. 26-letni Medvodčan zadnja leta premika meje mogočega in ves čas prehiteva sebe in svoje rekorde, včasih tudi rekorde drugih. Zmag ne šteje več Poleti je na Triglav iz Krme pritekel v neverjetnem času ene ure, 24 minut in 53 sekund, kar je slabi dve minuti hitreje, kot je znašal njegov dotedanji rekord. Na začetku oktobra je za Šmarno goro potreboval le 13 sekund več od enajstih minut, kar je sicer sekundo počasneje od njegovega najboljšega časa...