Tik pred startom izvedela, da ji je umrl oče

Tri desetletja je v Preddvoru, drugače jeŠenčurjanka. »Tu v Preddvoru je najlepše. Od doma grem lahko peš v gore za uro, dve, tudi do deset ur so lahko dolge ture, pa se vsakič vrnem na domače dvorišče,« nam razloži in nadaljuje: »Tu je najlepši poligon za trening. Tečem do Jezerskega vrha, do meje, potem se preobujem in nadaljujem v klance do Pristovškega Storžiča pa Češke koče in podobno.« Klanec, strm in povit navkreber, kot se le da, je njena športna ljubezen: »Na ravninah mi je dolgčas. Ko tečem navzdol, pa komaj čakam, da gre spet navzgor.« Pred Špelo, šteje privlačnih pet desetletij pomladi in eno čez, je izziv, ki bo prinesel veliko dolgčasa: »Lani bi morala teči ultramaraton Milano–San Remo v dolžini 285 km, a je tek odpadel zaradi epidemije koronavirusa. Meni je kar nekaj manjkalo. Dobila sem se s trenerjemin mu odkrila, da bi rada tekla okoli Slovenije. Odvrnil mi je, da je bila to želja njegove pokojne žene, naše znane ultramaratonke, a ji to ni uspelo. Naj to storim namesto nje.«Marca so imeli prvi sestanek s spremljevalnim moštvom. Večinoma jih je z njo šest, a jih bo sedaj zaradi zahtevnosti trase in dolžine podviga štirinajst, ki se bodo menjali. »Svojo idejo sem med pripravami odkrila, predsednici Lions kluba Kranj, nakar mi je predlagala, da bi s tekom pomagala otrokom. Letos je trideset let samostojnosti Slovenije, trideset let, odkar obstajajo Lions klubi pri nas, in še septembra je mesec zlate pentlje, ki simbolizira otroškega raka.« Špela se je odločila, da bo vsak njen korak posvečen otrokom, ki se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku pediatrične klinike, drobnim junakom iz tretjega nadstropja, ki so postavljeni pred najtežjo bitko v svojem življenju. »Vem, da me na cilju nekdo čaka. Vedno čutim, da je nekdo ob meni na trasi teka, tako kot moj mož, ki se vedno pojavi ob najtežjih predelih mojih treningov in mi ponudi podporo in vzpodbudo, da zmorem. Tako želim sama in ob meni vsi člani Lions kluba Kranj in drugih klubov v Sloveniji stati ob malih borcih. Lažje jim bo, zato bodo bolj pogumni.«Špela Šavs je v preteklosti pretekla razvpiti Špartatlon v Grčiji, zmogla ga je v 35 urah. Tik pred startom je izvedela, da ji je umrl oče, a je premagala 246,8 km. Tekmovala je na madžarskem UltraBalatonu, teku okoli Blatnega jezera, ki je dolg 221 km, kot prva ženska pa tudi na 345 km dolgem teku iz Tater do Dunaja. Ne le to, da je razdaljo zmogla v 72 urah brez ene minute spanca, zmagala je tudi pred vso moško konkurenco. Njeni ultratekaški začetki so bili v Beogradu, ko je zmagala na 24-urnem teku, kasneje je imela še par 24 urnih tekov, pa niz stokilometrskih, za seboj ima tudi gorski ultratek Maniac, v dolžini 75 km po gorah okoli Veldna.Špelina ideja, njena vztrajnost in izpričana empatija do sočloveka so vredne zaupanja in podpore, in z njenim tekom povezujemo Lions klube po Sloveniji. Zahvala gre članom klubov, ki so Špeli in spremljevalni ekipi ponudili prenočišča med etapami, kar zmanjša stroške projekta,« je dejala tajnica Lions kluba Kranjin razgrnila časovnico: »Start prve etape bo v petek ob osmi uri zjutraj, kje drugje kot doma, iz Preddvora, na krog okoli Slovenije, ki bo meril okoli 1100 kilometrov. Točno bomo izmerili krog ob samem teku,« pove Delavčeva. »Prva etapa bo iz Preddvora do Bovca čez Vršič v dolžini 106 km. Sledi Bovec–Solkan, tretja etapa je Solkan čez Dutovlje v Kozino. Iz Kozine čez Črni Kal bo pritekla na slovensko obalo. Iz Hrpelj bo šla do Ilirske Bistrice in Starega trga pri Ložu. Šesti dan gre prek Osilnice do Starega trga ob Kolpi, naslednji petek skozi Vinico do cilja v Gabrjah. Osmi dan se teče skozi Šentjernej in Brežice do Podčetrtka. Deveta etapa jo bo vodila skozi Rogaško do Ormoža in Razkrižja. Deseti dan bo pritekla do skrajne vzhodne točke Slovenije do Kuzme. Sledi etapa skozi Maribor do Radelj ob Dravi. Iz Radelj ob Dravi bo morala čez Ravne na Koroškem in Mežice do Jezerskega. Ta etapa bo dolga 90 kilometrov in bo najbolj naporna. Z Jezerskega bo pritekla skozi domači Preddvor v Kranj, do cilja.« »To bo najkrajša etapa, dolga skromnih 66 kilometrov,« se zasmeji Špela: »Osebno ne premišljujem o posameznih etapah, v glavi imam le to, da moram preteči zastavljeno in s tem pomagati Junakom 3. nadstropja. Nadejam se, da boste z menoj vsi ljudje dobre volje in odprtega srca, saj lahko skupaj naredimo veliko lepega in dobrega.«