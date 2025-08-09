ZMEREN SUNEK

Tik pred sončnim vzhodom nas je streslo, ste čutili potres?

Žarišče potresa je bilo 35 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Litije.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Petrovich9/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Petrovich9/Getty Images

B. K. P.
09.08.2025 ob 09:19
B. K. P.
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v soboto ob 4.49 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 1,8. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 35 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Litije.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili nekateri prebivalci Moravč, Domžal in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

