Tik pred silvestrovim novi šok za gostince: prepovedali so jim obratovanje

Gostinske obrate na Titovem trgu v Kopru je v sredo zvečer znova obiskala inšpekcijska služba in jim prepovedala obratovanje, so sporočili iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. Več o tem bo v današnji izjavi ob 14. uri na Titovem trgu povedala direktorica zavoda Mojca Vojska.

Vlada je namreč z odlokom omejila gostinsko ponudbo v času božično-novoletnih sejmov. Ta je dovoljena zgolj gostincem, ki lahko hrano in pijačo strežejo le gostom, ki sedijo. Inšpektorji, ki izvajajo poostrene nadzore nad izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije covida 19, so v preteklih tednih izdali več odločb o prepovedi opravljanja dejavnosti na sejemskih stojnicah. Med drugim so zaprli stojnice v Ljubljani, Mariboru in Kopru.

Zaprli so jih že 11. decembra

Na Titovem trgu v Kopru je inšpekcija hiške z gostinsko ponudbo zaprla že 11. decembra. Kot je takrat pojasnila Mojca Vojska, so gostinsko dejavnost izvajali v sedečem režimu med 5. in 22. uro, prav tako pa pri tem po njenem ni šlo za sejemsko dejavnost. Upoštevali so vse varnostne ukrepe in še več, prostor je bil zagrajen, izpolnjevanje pogoja PCT pa se je preverjalo ob samem vstopu, je povedala.

Krmac: Obratovali smo legitimno in skrbno

Ponudniki so bili nad zaprtjem ogorčeni in so na podlagi pravnega mnenja, ki so ga pridobili in iz katerega izhaja, da je zaprtje nelegitimno in protizakonito, napovedali skupinsko odškodninsko tožbo. Predstavnik ponudnikov gostinskih storitev Andrej Krmac je takrat poudaril, da so obratovali legitimno in zelo skrbno. Vzpostavili so »varno cono« in preverjali izpolnjevanje PCT-pogoja pred vstopom na samo prizorišče, kar jim je povzročilo dodatne stroške.