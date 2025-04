Tik pred koncem druge svetovne vojne Avstralec strmoglavil na slovenska tla (FOTO)

V Kuretnem pri Laškem so veleposlanik Avstralije v Sloveniji Ian Biggs, minister za obrambo Borut Sajovic, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter župan občine Laško Marko Šantej odkrili spominsko znamenje avstralskemu pilotu Barnabyju B. Daviesu, ki je bil pred natanko osmimi desetletji sestreljen nad tem območjem.

Davies je bil takrat poveljnik eskadrilje letal mustang P51, ki je bila del zavezniških sil. Te so odigrale pomembno vlogo pri bojih proti nacističnim okupatorjem na območju Jugoslavije.

John B. Davies z družino

V Muzeju Laško so na ogled zapisi in fotografije ameriškega lovskega bombnika mustang, s kakršnim je avstralski pilot strmoglavil v Kuretnem.

1. aprila 1945 so Nemci sestrelili mustanga.

Dekleti sta ga povabili

Avstralčeva eskadrilja je 1. aprila 1945 prejela ukaz za napad na nemško vojaško kolono, ki se je premikala po dolini Savinje. Cilj misije je bil upočasniti premik sovražnih enot in jim preprečiti dodatno okrepitev, kar bi otežilo prodor zavezniških in partizanskih sil. Napad je bil uspešen, saj so zavezniška letala uničila več nemških vozil, s čimer so znatno oslabili sovražnikovo logistiko. A letalo poveljnika Daviesa so zadeli izstrelki protiletalske obrambe in ga močno poškodovali.

Pilot si je odstranil kisikovo masko, usmeril nos letala navpično proti zemlji, odprl pokrov kabine in izskočil s padalom, tik preden je letalo strmoglavilo na bližnje pobočje. Takoj po padcu na slovenska tla se je Davies znašel v veliki nevarnosti, saj so se nemške patrulje aktivno gibale po območju. A kljub velikemu tveganju so mu nesebično priskočili na pomoč domačini, skrili so ga v gospodarsko poslopje na kmetiji.

Oblačilo in slika sestreljenega pilota Barnabyja B. Daviesa na ogled v muzeju v Laškem

Po koncu vojne in vrnitvi v Avstralijo je vojaški komisiji poročnik Davies, pilot letala P-51K s serijsko številko KH851, poročal: »Padalo se je odprlo na okrog 450 metrih višine. Pristal sem 10 metrov od razbitin letala, ki so bile v plamenih. Takoj sem se napotil navkreber, mimo majhne hiše, iz katere je mahala ženska in kazala smer. Nadaljeval sem pot in po približno 300 metrih naletel na drugo hišo, iz katere sta stopili dekleti in me povabili noter. Po krajšem počitku smo šli naprej, čez hrib, proti vzhodu do naslednje hiše, v kateri je bil partizanski oficir. Ta me je odpeljal v zaklonišče na dvorišču, kjer sem ostal ves dan. Tam sem dobil hrano in vso zdravstveno oskrbo, ki sta bili odlični.«

Brez vas ne bi bilo nas

Davies se je nato pridružil partizanskim enotam in z njimi ostal do konca vojne. Na Slovenijo nikoli ni pozabil. Letos, ko mineva 80 let od tega dogodka, je Kuretno pri Laškem, kjer se je čudežno rešil, obiskal njegov sin John B. Davies z ženo in hčerko oziroma vnukinjo poročnika Barnabyja B. Daviesa.

Ob odkritju spominske plošče je avstralski veleposlanik Biggs dejal, da se je Davies pridružil avstralskemu kraljevemu letalstvu pri rosnih 18 letih. »Lahko si predstavljam njegov strah in skrb, ko je 1. aprila 1945 strmoglavil točno na tem mestu. A lokalni prebivalci so mu pomagali najti varno zavetje. Ti dogodki dokazujejo, da pogum, sočutje in tovarištvo še vedno lahko premagajo vojno. Njegova rešitev in evakuacija ne bi bili mogoči brez pomoči lokalnih žena, ki so mu zagotovile hrano in zavetje ter ga nato usmerile k partizanom, ki so ga spremljali v nadaljevanju njegove poti na varno. Gre za lep dokaz, da si naši državi delita vrednote in je med narodoma močna vez,« je poudaril veleposlanik in izrazil globoko spoštovanje do Slovencev, ki so tako nesebično rešili njihovega rojaka.

Dogodka so se udeležili tudi gospodarski minister Matjaž Han, obrambni minister Borut Sajovic, avstralski veleposlanik Ian Biggs, laški župan Marko Šantej in poslanka Janja Sluga.

Kovinska plošča v obliki zemljevida Avstralije spominja na zgodbo rešenega pilota.

Zbrane domačine in goste je nagovoril tudi pilotov sin John B. Davies. »Zelo sem ponosen, da sem danes tu s svojo družino, in hvaležen sem vsem, ki so pomagali pri reševanju mojega očeta. Če ne bi bilo njih, tudi nas danes ne bi bilo tu,« je dejal. Po krajši slovesnosti v Kuretnem so obiskali še Muzej Laško, kjer je na ogled razstava, posvečena temu zgodovinskemu dogodku ter sodelovanju med partizani in zavezniškimi silami v drugi svetovni vojni.