EUROJACKPOT

Tik pred iztekom roka Slovenec prevzel Eurojackpot milijone

Po plačilu 15-odstotnega davka je srečni dobitnik bogatejši za 31.742.801,29 evra, občina stalnega prebivališča dobitnika pa za 5.601.670,81 evra.
Fotografija: Po plačilu 15-odstotnega davka je dobitnik bogatejši za 31.742.801,29 evra, občina stalnega prebivališča dobitnika pa za 5.601.670,81 evra. FOTO: Loterija Slovenija
Odpri galerijo
Po plačilu 15-odstotnega davka je dobitnik bogatejši za 31.742.801,29 evra, občina stalnega prebivališča dobitnika pa za 5.601.670,81 evra. FOTO: Loterija Slovenija

M. U.
20.08.2025 ob 15:43
20.08.2025 ob 15:49
M. U.
20.08.2025 ob 15:43
20.08.2025 ob 15:49

Poslušajte

Čas branja: 1:12 min.

»Z veseljem sporočamo, da je srečni dobitnik tik pred iztekom roka za izplačilo dobitka prevzel milijone, ki mu jih je prinesla kombinacija, vplačana 23. maja letos na prodajnem mestu Loterije Slovenije v Kranju,« so navedli na Loteriji Slovenije. 

image_alt
Švedi našli milijonarja, ga bomo tudi Slovenci?

Po plačilu 15-odstotnega davka je dobitnik bogatejši za 31.742.801,29 evra, občina stalnega prebivališča dobitnika pa za 5.601.670,81 evra.

image_alt
Že mesece nihče ne prevzame dobitka v višini 37 milijonov evrov! Obrnili smo se na Loterijo Slovenije ...

Iskalna akcija, v katero ste se dva tedna pred iztekom roka za prevzem dobitka vključili tudi slovenski mediji, je bila uspešna, kar pomeni, da je Slovenija dobila že osmega Eurojackpot milijonarja – pet jih je do danes osvojilo glavni dobitek 5+2, trije pa 5 +1, so še navedli,

 

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

milijonar Slovenija Loterija Slovenije eurojackpot

Priporočamo

Tik pred iztekom roka Slovenec prevzel Eurojackpot milijone
Policija zasegla orožje, s katerim naj bi mladoletnik ubil štorkljo
Arso prižgal oranžno, najhujše šele prihaja (FOTO)
Sedem zamaskiranih Romunov udarilo na Ravnah na Koroškem! Poglejte, kaj so želeli ukrasti (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Tik pred iztekom roka Slovenec prevzel Eurojackpot milijone
Policija zasegla orožje, s katerim naj bi mladoletnik ubil štorkljo
Arso prižgal oranžno, najhujše šele prihaja (FOTO)
Sedem zamaskiranih Romunov udarilo na Ravnah na Koroškem! Poglejte, kaj so želeli ukrasti (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.