Tik pred iztekom roka Slovenec prevzel Eurojackpot milijone
»Z veseljem sporočamo, da je srečni dobitnik tik pred iztekom roka za izplačilo dobitka prevzel milijone, ki mu jih je prinesla kombinacija, vplačana 23. maja letos na prodajnem mestu Loterije Slovenije v Kranju,« so navedli na Loteriji Slovenije.
Po plačilu 15-odstotnega davka je dobitnik bogatejši za 31.742.801,29 evra, občina stalnega prebivališča dobitnika pa za 5.601.670,81 evra.
Iskalna akcija, v katero ste se dva tedna pred iztekom roka za prevzem dobitka vključili tudi slovenski mediji, je bila uspešna, kar pomeni, da je Slovenija dobila že osmega Eurojackpot milijonarja – pet jih je do danes osvojilo glavni dobitek 5+2, trije pa 5 +1, so še navedli,
