Tihe zaveznice kmetov: ujede na Kozjanskem varujejo pridelek s starih drogov elektrike

Kunšperško polje v Obsotelju je obsežna ravnica s pretežno prostranimi kmetijskimi površinami. Poleg drenažnih jarkov, s pomočjo katerih se je to območje v preteklosti izsušilo za potrebe kmetijstva, je tu še nekaj grmovno-drevesnih mejic in manjših gozdnih sestojev. »Praviloma pa so zaradi lažjega dela s teh površin, zlasti travnikov, odstranili drevesa in grme. Zato ptičje vrste, ki vrhove grmov ali dreves uporabljajo kot lovske preže, v ta namen uporabljajo drogove električne napeljave ter kable med njimi. Z njih oprezajo za plenom na tleh, pa tudi varneje počivajo, saj zlahka opazijo more...