Thompsonove pesmi v Moravskih Toplicah: prepovedan pevec, a dovoljeno, če nastopajo drugi?

V lokalu v kraju Moravske Toplice so napovedali koncert, ki buri duhove. V soboto, 13. septembra 2025, naj bi tam odmevale pesmi kontroverznega hrvaškega pevca Thompsona, a igrala bi jih »tribute« skupina.

Spomnimo: hrvaški pevec Marko Perković Thompson ima v Sloveniji že dolgo prepoved nastopanja zaradi nacionalistične vsebine svojih pesmi in povezav z ustaštvom. A v Moravskih Toplicah bodo njegove skladbe vseeno zvenele – le da jih bo odigrala druga skupina. Pravno se namreč koncert ne vodi kot Thompsonov nastop, temveč kot interpretacija njegovih pesmi. In to odpira pereče vprašanje: ali je smiselno, da je prepovedan izvajalec, ne pa njegova glasba?

Organizatorka dogodka Laura Glavač je za Slovenske novice sporočila, da se zaveda prepovedi Thompsonovih koncertov v Sloveniji zaradi povezav z nacionalizmom, a dodaja, da skupina, ki bo nastopila, »že v osnovi tudi na svojih koncertih na Hrvaškem ne izvaja politično spornih pesmi«. Po njenih besedah je največ zanimanja za koncert med občinstvom, starim od 25 do 55 let. Za varnost bo, pravi, dobro poskrbljeno: obiskovalce so že obvestili, da so na koncertu strogo prepovedani pirotehnika, nevarni predmeti in napisi, ki bi spodbujali nestrpnost.

V zvezi s tem dogodkom so nam na Policijski upravi Murska Sobota dejali, da so seznanjeni z nameravano izvedbo koncerta v Moravskih Toplicah. Ta javna prireditev je bila po njihovih besedah tudi prijavljena na Upravni enoti Murska Sobota.

Na dogodek se bodo pripravili. »Policija se bo na podlagi vseh pridobljenih podatkov, pripravila in izvedla potrebne aktivnosti oz. ukrepe iz svoje pristojnosti za varno izvedbo javne prireditve v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih,« so nam dejali na omenjeni policijski upravi. Dodali so še, da nisi bili obveščeni glede morebitnega nasprotovanja oziroma glede opozoril s strani občanov.

Določeno, katere pesmi se bodo izvajale

Obrnili smo se tudi Upravno enoto Murska Sobota. Kot nam je povedal mag. Dominik Šteiner s te upravne enote, je določeno, katere skladbe se bodo lahko na koncertu igrale. »Da bi zagotovili varnost na javni prireditvi, da ne bo prišlo do morebitnega izvrševanja kaznivih dejanj oziroma da se ne bo pozivalo k izvrševanju kaznivih dejanj, da se prepreči vsakršno povzročanje nasilja, motenje javnega reda, smo sprejeli sklepe o tem, katere pesmi se bodo na javni prireditvi izvajale in sklepčno sprejeli, da se na koncertu iz razloga, da se ne bi izvrševala kazniva dejanja oziroma pozivalo k izvrševanju kaznivih dejanj, ali z namenom povzročanja nasilja, motenja javnega reda, ne bodo izvajale določene pesmi, ki jih izvaja konkretna glasbena skupina. Sprejeti sklepi so bili kot dodatni ukrepi določeni v izreku dovoljenja za konkretno javno prireditev,« nam je dejal.

Po besedah Šteinerja je Upravna enota Murka Sobota organizatorju te javne prireditve v skladu z veljavnimi predpisi naložila vse potrebne ukrepe za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev te javne prireditve.

Znano je, koliko bo varnostnikov in rediteljev. »S strani policijske postaje smo prejeli varnostno oceno dogodka, skladno s katero so bili sprejeti ukrepi za zagotavljanje varnosti na prireditvi, med drugim bo prireditev varovalo šest varnostnikov pooblaščene varnostne organizacije in šest rediteljev, ki bodo v skladu z načrtom varovanja prisotni ves čas trajanja javne

prireditve,« nam je še povedal.

Slovenci množično na koncert v Zagreb

Thompson je sicer letos avgusta v Zagrebu podrl rekorde – več kot 500.000 obiskovalcev na Hipodromu ga je postavilo ob bok največjim svetovnim koncertom. Med publiko je bilo tudi okoli 4000 Slovencev, med njimi celo predsednik SDS Janez Janša z ženo Urško, ki je ob obisku sporočil: »Takšnega pevca potrebujemo tudi v Sloveniji.«

Na koncertu Marka Perkovića Thompsona je bilo moč videti tudi nacistične geste. FOTO: Nikola Brboleza Cropix

Na desni politični strani so bili navdušeni – posnetki in pohvale s koncerta so preplavili družbena omrežja. Na levi pa ogorčenje. Levica je Janšev obisk označila za sramoto, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič pa je opozorila: »Kako je mogoče, da pevca, ki poveličuje ustaštvo, nekateri naši državljani označujejo za domoljuba? Smo mar pozabili, da so ustaši v Jasenovcu pomorili tudi Slovence?«

V Moravskih Toplicah bo tako 13. septembra gotovo vroče – če bodo koncert kljub kontroverznosti izpeljali.