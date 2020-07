Thompson avgusta v Sloveniji? Širi se objava dogodka

Lažna najava koncerta. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Po družbenem omrežju facebook je zaokrožila najava dogodka, da se ljubljanske Stožice pripravljajo na koncert kontroverznega hrvaškega pevca. Vstopnice za koncert, ki naj bi se zgodil 22. avgusta, še niso na voljo, a je že več kot 2 tisoč ljudi na facebooku izkazalo interes, da bi se ga udeležilo.»Dragi oboževalci Thompsona, datum koncerta je izbran in usklajen, več podrobnosti o prodaji kart kmalu. Spremljajte dogodek in povabite prijatelje na koncert leta,« je zapisano ob dogodku.Da gre za prevaro in da datum morebitnega koncerta še ni znan, nam je potrdil Thompsonov maneger v Sloveniji. Dodal je, da gre za lažno novico, ki ni vredna obravnave. Kot je že dejal za Slovenske novice bo kljub velikemu zanimanju za Thompsonov koncert še počakal na trenutek, ko bodo korona ukrepi primernejši in bi se lahko publika bolj sproščeno zabavala in uživala ob glasbi.Odzvali so se tudi iz Arene Stožice, kjer so zapisali, da je dogodek Thompson, ki je napovedan za avgust, lažen in da se v Stožicah ne bo odvil. Prijavo lažnega dogodka so že oddali, kot so zapisali, a se na facebooku kljub vsemu še vedno deli.