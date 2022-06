Gledalci na nogah: težko pričakovane tekme z Dončićem nocoj ne bosta prenašala ne RTV ne Pop TV

Številni slovenski košarkarski navdušenci nocoj z navdušenjem pričakujejo parado zvezd v Stožicah: slovenska košarkarska reprezentanca z Luko Dončićem in še zadnjič tudi Goranom Dragićem se bo v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 pomerila s Hrvaško. Toda številni bodo zvečer razočarani, ko med preklapljanjem po televizijskih kanalih tekme ne bodo našli.

Televizijske pravice za prenose tekem slovenske košarkarske reprezentance je namreč od Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) že lani odkupila družba United Media, gledalci pa si jih bodo tako lahko ogledali na kanalu Sportklub. Toda ta pri večini večjih televizijskih operaterjev pri nas ni na voljo, ponuja ga le Telemach, ki je del skupine United Media.

United si je pridobil pravice za celoten Balkan; "nacionalke" izvisele

Niti RTV Slovenija niti Pro Plus (slednji oddaja kanala POP TV in Kanal A) nimata pravic za prenos tekme.

Telemach je sicer že več kot 17 let tudi pokrovitelj Košarkarske zveze Slovenije, toda to z odkupom televizijskih pravic nima povezave, nakup medijskih pravic za športne prenose ni v njihovi domeni, »prav tako ne, kateri operaterji imajo v svoji televizijski shemi Sportklub in kateri ne. Mi ocenjujemo, da ti programi Telemachovim naročnikom zagotavljajo dodano vrednost, skupaj s številnimi drugimi ugodnostmi, ki jim jih nudimo,« so sporočili s Telemacha.

Družba United Media je sicer pravice za prenose in distribucijo tekem in tekmovanj pod okriljem Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) za naslednjih nekaj let odkupila tudi na ozemljih Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Črne gore, Grčije, Cipra in Bolgarije.

Septembra spet na drugi televiziji

Pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) se zavedajo, da je marsikateri gledalec morda presenečen in razočaran, toda na odkup televizijskih pravic nimajo prav nobenega vpliva, prav tako od prenosov ne dobijo niti centa. Predstavnik za stike z javnostjo Grega Brezovec je že zdaj opozoril, da bo letos pri televizijskih prenosih še kar nekaj zmede: slovenske košarkarje bomo septembra, ko bodo igrali na evropskem prvenstvu v Nemčiji, vendarle lahko spremljali na Kanalu A oziroma Pop TV. Hiša Pro Plus je že predhodno odkupila pravice za prvenstvo, ki bi sicer moralo biti lani, a je odpadlo zaradi koronavirusa in preložitve olimpijskih iger.

Na Pro Plus smo povprašali o nakupu pravic za prihodnja leta, a so nam odgovorili le, da bodo gledalci lahko na njihovih programih letos spremljali tekme evropskega prvenstva. Vprašali smo tudi na RTV Slovenija, kdaj bomo reprezentančno košarko spet lahko videli na nacionalni televiziji, od koder je zadnja leta praktično izginila (z izjemo lanskih olimpijskih iger). Odgovora še nismo prejeli.