Težave po cepljenju: izpoved 22-letnika, ki je v bolnišnici že mesec dni

Potem ko je Slovenijo pretresla smrt 20-letnice zaradi zapletov po cepljenju, so v oddaji Tednik objavili izpovedi ljudi, ki so imeli po cepljenju proti covidu-19 hujše težave, posledice pa še vedno čutijo.Med drugim je spregovoril 22-letni, ki je 12 dni po cepljenju s cepivom Janssen, začutil hudo bolečino v nogi. Zdravniki so ugotovili, da ima strdek in trombocitopenijo ter mu tudi potrdili, da gre za posledico cepljenja. Kot je pojasnil, je imel izjemno nizko število trombocitov. »Če bi le malo zakrvavel, bi lahko umrl.«Le tri dni za tem, ko so v bolnišnici obravnavali ta zaplet, se je z enakim cepivom cepila 20-letna Katja, ki je za posledicami cepljenja umrla. »Če bi prej začeli govoriti o tem, bi morda lahko bila še živa,« je prepričan njen vrstnik, čigar stanje se še vedno ni izboljšalo. »Prvih nekaj dni, me je skrbelo, ali bom preživel, zgodilo bi se mi lahko enako kot Katji. Morda pa, če bi jaz tedaj umrl, bi preživela Katja.«Kljub opozorilom in slabim izkušnjam po Evropi, je 22-letni Žiga obžaloval tudi, da mu na cepilnem mestu nihče ni odsvetoval cepiva, čeprav v mnogih evropskih državah cepljenje s cepivom Janssen odsvetujejo za mlade. O tem se je pravzaprav začelo glasneje govoriti šele po Katjini smrti.Žiga se je spraševal tudi, ali mu bo kot samozaposlenemu država ponudila odškodnino, tako kot je to v veljavi ob obveznem cepljenju.Posebna komisija ministrstva za zdravje je sicer do zdaj prejela 114 prijav zapletov po cepljenju. V 64 zaključenih mnenjih večinoma povezava ni bila verjetna, v 16 primerih pa je komisija menila, da je možna in verjetna, so še povedali v oddaji.