Težave na NIJZ, preverjanje potrdil ni mogoče

Zaradi tehničnih težav trenutno preverjanje slovenskega digitalnega covidnega potrdila o HAGT ne deluje, so sporočili z NIJZ. »Težave se intenzivno odpravljajo. Prosimo, da se do odprave težav SI DCP preverjajo ročno oziroma z vpogledom v potrdilo. Obvestili vas bomo takoj, ko bo napaka odpravljena.« Preverjanje splošnih evropskih digitalnih potrdil pa po njihovih zagotovilih še naprej poteka brez težav.

Včeraj so potrdili 5512 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je več kot 3000 manj kot prejšnjo nedeljo. Opravili so 47.655 hitrih antigenskih testov in 1247 PCR- testov.