Težave na meji s Hrvaško

Dopust na bone slovenske družine postal nočna mora

»Booking in realnost v tem trenutku nista niti v sorodu. Niso vse hiške v takšnem stanju, ampak z nekaj nesreče in več pohlepa lahko dobite za štiri nočitve in kopanje tudi za samo slabih 800 evrov,« je bralec sarkastično zapisal ob fotografijah nastanitvene hišice v Termah Čatež, na katerih so vidni na pol podrta ograja, umazane brisače, razpadajoče in obrabljeno pohištvo,