Težav še ni konec: »Brez goriva je ostalo gospodarstvo in prebivalstvo«

V sektorju cestnega transporta si po besedah predsednika sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Petra Piška želijo vzpostavitve posebnega goriva. Po njegovih besedah je nedopustno, da je na bencinskih servisih v minulih dneh zmanjkalo pogonskih goriv, zavrnil pa je, da bi prevozniki izvedli kakršnekoli blokade.

»Glede na to, kaj se je zgodilo, so trgovci zatajili na celi liniji,« je razmere na bencinskih servisih v minulih dneh po srečanju z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino ocenil Pišek.

Pišek: Trgovci bi morali na to računati

Kot je dodal, razume vse krize, praznike in tudi povečan odvzem dan pred podražitvijo, a je prepričan, da bi morala logistika naftnih trgovcev na to računati in državo oskrbeti z naftnimi derivati. »Brez goriva je ostalo gospodarstvo in prebivalstvo, kar je nedopustno,« je bil jasen.

»Verjamemo, da to ni bilo namerno narejeno, a niso se organizirali. Vsi so imeli logistične probleme, vse naftne družbe, tudi v Zgornjem Dupleku, glej ga zlomka,« je dodal.

O razmerah bodo prevozniki na sredinem srečanju razpravljali tudi z ministrom za infrastrukturo Bojanom Kumrom, kjer bodo predstavili svoje predloge. »Mi želimo, da se za sektor cestnega transporta vzpostavi posebno gorivo, seveda pa bo vlada tista, ki bo o tem odločila,« je dejal.

Težave se nadaljujejo

Pišek je sicer menil, da bi morali predstavniki vlade s prevozniki za mizo sesti še pred odločitvijo o regulaciji cen pogonskih goriv zunaj avtocest in deregulaciji cen na avtocestah. »Potem bi bilo dosti bolje in mogoče dosti manj težav,« je dejal.

Težave se po njegovih besedah nadaljujejo tudi danes. »Sigurno 20 bencinskih črpalk na Primorskem nima goriva, na Celjskem imajo gorivo, pa ga prevoznikom ne dajo ... skratka nedopustne stvari. Trgovci so serviserji gospodarstva in družbe, logisti smo tisti, ki vse odpeljemo surovine in končne produkte,«je poudaril.

Trgovce je pozval, naj uredijo logistične zaplete, da bodo v sredo razmere urejene.