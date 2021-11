Testiranje v šolah: takšne težave pričakujejo

V zvezi srednjih šol ob uvedbi obveznega samotestiranja dijakov v šolah prihodnji teden pričakujejo težave, ker nimajo prostorov za samotestiranje niti za osamitev dijakov, ki bodo na testu pozitivni, je za STA povedala predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov ter ravnateljica Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana Fani Al Mansour. Na Sviz se že obračajo številni starši, tudi z napovedmi, da samotestiranja svojih otrok ne bodo dopustili.

Po novem vladnem odloku za zamejitev širjenja covida-19 bo samotestiranje učencev in dijakov od 15. novembra potekalo trikrat na teden v prostorih vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Brez primernih prostorov

V šolah so namreč po njenih besedah že zdaj opozarjali, da nimajo primernega prostora, kjer bi dijaki to izvajali. Poleg tega šole različno začenjajo pouk. Pri njih se bodo morali pri frekvenci 700 dijakov ti samotestirati v matičnih učilnicah. To se jim zdi še nekako sprejemljivo, vendar, kakor hitro bo dijak pozitiven na hitrem testu, ne vedo, kam bi ga dali. Še posebej, ker veliko dijakov prihaja iz osrednje slovenske regije ali pa še dlje.

»Nimamo prostora, da bi izvajali samotestiranje, niti prostora, da bi takšne dijake osamili in jih nekam umaknili. Ali bodo na starše, ki jih bodo prišli iskat, čakali na hodnikih,» se sprašuje Al Mansourjeva. Ob tem je pripomnila, da so na te stvari pristojne opozarjali že prej in dosegli spomladi konsenz, da se samotestiranje izvaja doma in da le zdravi dijaki pridejo v šolo.

Težave tudi zaradi mask

V srednjih šolah po njenih navedbah pričakujejo težave tudi zaradi obveznega nošenja mask. »Dijaki so že do zdaj upoštevali nošenje mask, problem nastane, ko to postane obveza,« je dejala. Omenila je dopis starša dijaka, v katerem je vrhovno sodišče 8. oktobra presodilo, da za izrekanje prekrškovnih sankcij zaradi opustitve nošenja mask ni zakonske podlage in da šola dijakov ne more siliti v nošenje mask, ker jih ne morejo kaznovati. Učitelji jih lahko samo prosijo, da upoštevajo navodila. »Tistega, ki to ne upošteva, ne morem poslati od pouka,« je dejala.

Zveza bo sicer v torek s svojimi stališči seznanila ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pričakujejo, da jim bodo prisluhnili in razumeli stisko pedagogov, staršev in otrok, ki se bodo s tem soočali, je še dodala predsednica zveze srednjih šol.

Štrukelj: Nejasne obveznosti

»Številni starši že intervenirajo, zlasti kar se tiče obveznega samotestiranja otrok, tudi z napovedmi, da tega ne bodo dopustili. Po natančnejši analizi tega odloka je zanesljivo mogoče ugotoviti, da se je ponovila zgodba iz preteklosti, ko so bili nekateri ukrepi, ki zadevajo veliko število ljudi, skrajno slabo domišljeni,« je za STA dejal glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj.

V odloku so po njegovih navedbah celo napačna sklicevanja na napačne člene in nedorečenosti, ki onemogočajo jasno ravnanje tistih, ki so jim ukrepi naloženi, v tem primeru učiteljstvo. To bo po Štrukljevem prepričanju očitno skupaj z ravnatelji ostalo na »brisanem prostoru«. »Povsem nejasne so obveznosti, kaj lahko, kaj smejo in kaj ne smejo, kako ravnati v primerih, ko bodo starši zavračali tisto, kar je oblast zapisala kot obvezno, to je samotestiranje,« je poudaril.

Opozoril je še, da obstajajo pomembne vsebinske razlike med okrožnico ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki so jo dobile šole, in samim odlokom, denimo glede nadzora nad samotestiranjem.

V sindikatu pričakujejo, da bo šolska oblast kot soavtor novih ukrepov zaščitila učiteljstvo in da se bo postavila v njihovo bran.

