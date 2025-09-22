  • Delo d.o.o.
Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
 22. 9. 2025 | 09:08
 22. 9. 2025 | 10:17
V soboto, 27. septembra 2025, točno opoldne bodo mobilni telefoni po vsej Sloveniji zazvonili z glasnim piskom in prikazali testno opozorilno potisno sporočilo. Gre za javno testiranje Sistema javnega obveščanja in alarmiranja po mobilnih javnih omrežjih – SI-ALARM, ki ga izvaja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) v sodelovanju z mobilnimi operaterji.

Kaj je SI-ALARM in zakaj se uvaja?

SI-ALARM je nov sodoben sistem, ki omogoča hitro in ciljno geografsko usmerjeno obveščanje prebivalstva prek mobilnih telefonov v primeru naravnih in drugih nesreč večjega obsega. Sistem dopolnjuje obstoječe načine alarmiranja, kot so sirene, mediji in spletna obvestila, z eno prednostjo; neposredno in takojšnjo dostavo informacij vsakemu posamezniku na mobilno napravo.

V nujnih primerih je hitrost ključna. SI-ALARM omogoča neposredno komuniciranje z ljudmi na prizadetih območjih, s čimer se izboljšata odzivnost in možnost pravočasnega ukrepanja.

Kako bo videti testno sporočilo?

Na dan testiranja bo vsaka mobilna naprava, ki bo priključena na slovensko mobilno omrežje, prejela potisno sporočilo z značilnim glasnim zvočnim signalom. Sporočilo se bo samodejno prikazalo na zaslonu telefona, brez potrebe po potrditvi ali odprtju aplikacije. Opozorilni ton bo glasen in prepoznaven.

Sporočilo bo jasno označeno kot TEST, saj gre zgolj za preizkus delovanja sistema. Zato se vsem prebivalcem svetuje, da ostanete mirni in, da sporočilo sprejmete z razumevanjem, saj ne gre za dejansko nevarnost, ampak za nujno pripravo na morebitne prihodnje situacije, v katerih bo SI-ALARM morda reševal življenja.

Zakaj je testiranje pomembno?

Cilj testiranja je preveriti delovanje sistema v praksi, zagotoviti tehnično ustreznost ter seznaniti javnost z obliko in vsebino opozorilnih sporočil. Le če sistem dobro deluje, lahko ob dejanski nevarnosti učinkovito zaščiti ljudi. Zato je pomembno, da se tudi prebivalci seznanijo, kako opozorilo izgleda in kako nanj pravilno odreagirati.

Več o sistemu javnega obveščanja in alarmiranja najdete tudi TUKAJ.

Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za digitalno preobrazbo

