Testiral aplikacijo #Ostanizdrav in razkril, kaj je ugotovil

Aplikacija #Ostanizdrav je v ponedeljek ugledala luč sveta. Po besedah ministra Boštjana Koritnika si jo je že v prvih dneh naložilo okoli 5000 prebivalcev. Trenutno je na voljo le napravam z androidom, do konca meseca pa naj bi bila na voljo tudi v Applovi spletni trgovini. Tisti, ki so aplikacijo že naložili na svoj mobilni telefon, so njeno delovanje že lahko preverili, za vse tiste, ki je niso naložili, pa jih vseeno zanima, kako aplikacija deluje, kako varna in učinkovita je, pa je preveril Mak Kordić, direktor agencije CNJ digital. Njegovo izkušnjo in komentar so objavili na spletnem Marketing magazinu. Treba jo je iskati

Kordić na splošno pravi, da je aplikacija varna, a je še veliko možnosti za izboljšavo. Prva stvar, ki jo je izpostavil je, da je bilo treba aplikacijo iskati. Pred slovensko se, čeprav se nobena izmed ne imenuje #Ostanizdrav, pojavita nemška in hrvaška različica.



Uporaba je po Kordićevem mnenju (če vam jo uspe najti in če imate srečo, da se takoj namesti na telefon) dokaj preprosta. »Ker je aplikacija narejena po vzoru nemške, uporablja decentralizirani sistem zbiranja podatkov, ki sta ga razvila Google in Apple. Podatki se tako ne zbirajo na centralnem strežniku (kot na primer pri makedonski ali madžarski različici aplikacije), ampak na telefonu samem, ki pa šifrirane ključe naprav dnevno pošlje na zunanji strežnik.« Kako deluje?

Aplikacija deluje anonimno in ne beleži našega gibanja z GPS. »V primeru, da ste se testirali na covid 19 in ste pozitivni, v aplikacijo vpišete TAN-kodo (dobite jo ob testu), nato pa aplikacija preveri, ali je bil vaš test na covid 19 resnično pozitiven. Če je bil, o tem prek aplikacije obvesti vse druge naprave, ki so bile v zadnjih 14 dneh v stiku z vašo. Aplikacija drugim napravam ne sporoči vaših podatkov, zgolj to, da je nekdo iz njihovega kroga, s katerim so bili v stiku v zadnjih 14 dnevih, pozitiven.«



Kordić je izpostavil še, da so aplikacijo prevajali dobesedno in da se tega niso lotili kontekstualno. »Po moji oceni je aplikacija varna in enostavna za uporabo ter dobro skrbi za varnost naših osebnih podatkov. Kako učinkovita bo v resnici pri preprečevanju širjenja virusa, pa je odvisno od števila namestitev aplikacije. Po nekaterih ocenah naj bi bile takšne aplikacije uporabne, če jih namesti vsaj 60 odstotkov populacije. Pri tem vidim težavo, saj tudi če bi jo takšno število uporabnikov hotelo namestiti in uporabljati, mislim, da bodo prišli do čisto tehničnih ovir, kot so vrsta in starost telefona ter različica nameščenega operacijskega sistema.«