Testi poslancev negativni, zdaj se čaka Erjavec

Člani komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) so po petkovi seji opravili PCR- in hitre teste na novi koronavirus, vsi pa so negativni. Na seji je bil namreč direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Janez Stušek, ki so mu dan pozneje potrdili okužbo z novim koronavirusom. Devet članov parlamentarne komisije je v minulih dneh opravilo po tri ali dva testa na novi koronavirus. Vsi so bili negativni. Nekateri od njih bodo do konca tedna oz. v prihodnjih dneh v samoizolaciji oz. ne bodo v državnem zboru, so pojasnili v posameznih poslanskih skupinah. Sicer pa je po zadnjih informacijah med poslanci okužen le vodja poslanske skupine SD. Zaradi stika z njim je bil v samoizolaciji vodja poslanske skupine Desus, ki pa je v torek po testiranju sporočil, da ni okužen.Okužbe z novim koronavirusom med poslanci ali samoizolacije poslancev so po navedbah Karla Erjavca razlog, da je v torek umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade . Tako se je končal postopek predloga konstruktivne nezaupnice, ki jo je v petek vložilo 42 poslancev iz vrst LMŠ, SD, Levice, SAB in Desusa. Seja, na kateri bi glasovali o nezaupnici vladi, je bila predvidena za danes, po poslovniku DZ in ustavi pa je bil skrajni rok za glasovanje ta petek, torej sedem dni po vložitvi predloga.