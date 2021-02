Kaj takega se v Sloveniji ni zgodilo že od novembra (V ŽIVO)

V Sloveniji je bilo včeraj opravljenih 5.061 PCR-testov, 17,4 odstotka (880) jih je pokazalo pozitiven rezultat. Poleg omenjenih je bilo opravljenih še 39.443 hitrih testov, s katerimi so odkrili še 559 okuženih (1,4 odstotka), navaja sledilnik covida 19. Skupaj to pomeni 1.439 okuženih.Vlada je sporočila, da je v bolnišnicah 864 oseb (število hospitaliziranih je pod 900 upadlo prvič po 2. novembru), intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 160. Včeraj se je izrazito povečal odpust iz bolnišnic. Domov je odšlo 121 covid 19 pacientov. Umrlo je 13 oseb.Pomurska je po novem regija z najvišjo sedemdnevno incidenco (316), sledita Posavska in Primorsko-notranjska. Sedemdnevna pojavnost se je nekoliko zvišala v Koroški regiji, ki je zdaj nad povprečjem države.Slovenija je že včeraj izpolnila pogoj za prehod iz rdeče faze v oranžno (število oseb v bolnišnicah manj kot tisoč, trenutno 864, in sedemdnevno povprečje okuženih nižje od tisoč – po izračunu vlade trenutno znaša 827). A kljub temu so nekateri prepričani, da bi bilo sproščanje ukrepov v tem trenutku lahko preuranjeno . Vlada bo o tem odločala predvidoma danes.Na novinarska konferenci o aktualnem stanju epidemije covida 19 poleg vladne govornicesodelujejo namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni pri Nijz, nacionalna koordinatorica programa cepljenja pri Nijzin direktorica Nacionalnega inštituta za biologijoEpidemiološka situacija se izboljšuje tudi po svetu, je povedala Nuška Čakš Jager. Situacija je še naprej zelo slaba v Španiji in na Portugalskem, v Liechtensteinu, Litvi, na Finskem in v Franciji. Slovenija je med državami, kjer je število okužb padlo. Po praznikih so skoki sicer pričakovani, a situacija je vseeno boljša kot nekaj tednov nazaj, je dejala Čakš Jagrova. Od 6. do 8. februarja so v DSO-jih zabeležili tri okužbe.Vsakega, ki zabeleži kakršen koli simptom, naj gre na testiranje. S tem, ko pravimo »saj gre samo za manjši prehlad«, širimo virus, je opozorila. Spomnila je, kaj je izolacija in kaj je karantena; pri tis tih, kjer je potrjeno prisotna okužba, gredo v izolacijo in jim osebni zdravnik odpre bolniški list. Karantena pa je pomembna za visoko rizične kontakte; nekdo, ki je bil v tesnem stiku z bolno oz. okuženo osebo, mora ostati doma 10 dni. Naj ne odhaja od doma in spremlja svoje zdravstveno stanje ter se testira. Mora pa paziti, da se ne druži pretirano s svojimi družinskimi člani. Da spoštuje distanco in higienske ukrepe tudi doma. Tisti, ki so v karanteni še niso bolniki. V karanteni so zato, da se jih opazuje, ali bodo v 10 dneh zboleli. Družinski člani oseb v karanteni se lahko normalno gibljejo, razen če oseba v karanteni zboli, potem morajo tudi oni v karanteno, je pojasnila.