Teš zahteva 40-odstotno podražitev toplotne energije

Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje se je danes seznanil z informacijo, da je Termoelektrarna Šoštanj (Teš) junija Agenciji RS za energijo poslala zahtevo za 40-odstotno povišanje cene toplotne energije. Razlog je v povečanem strošku nakupa emisijskih kuponov. Lokalne skupnosti temu nasprotujejo.



Kot so danes sporočili iz Komunalnega podjetja Velenje, se je svet ustanoviteljev na današnji seji seznanil z izračuni in vplivi morebitnega povišanja nakupne cene toplotne energije v Tešu na variabilni del cene pri končnih uporabnikih. Zaradi povišanja bi se kljub racionalizaciji njihovega poslovanja povišal variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike v Šaleški dolini.



Glede na izračune je predviden 30- do 35-odstotni dvig stroška toplotne energije za uporabnike gospodinjskega odjema, poslovnega in industrijskega odjema. Dokončno bo svet ustanoviteljev o tem odločal po prejemu uradnega obvestila Teša o novi ceni nakupa toplotne energije.



Lokalne skupnosti Šaleške doline tako visokemu dvigu cene toplotne energije nasprotujejo, zato so Teš in agencijo za energijo pozvale, naj se poleg brezplačnih emisijskih kuponov pri izračunu cene upošteva tudi ustrezni delež pozitivnih učinkov, ki so posledica 261 milijonov evrov vredne zunajsodne poravnave, ki je bila sklenjena v korist Teša marca letos.



Prav tako so lokalne skupnosti pozvale, da se pri izračunu upošteva tudi znižan strošek amortizacije zaradi lanske slabitve sredstev.



Teš je zadnjo podražitev izvedel januarja 2019, ki je ceno toplotne energije dvignil za 23,58 odstotka, na 21,32 evra za megavatno uro.

