Teroristična grožnja Sloveniji: oblasti ocenjujejo tveganje, policija povečala varnostne ukrepe

Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je danes v razširjeni sestavi in ob prisotnosti premierja Roberta Goloba zaradi sobotnega napada v Beljaku obravnaval oceno tveganja pred terorističnimi napadi. Člani so se strinjali, da ocena teroristične ogroženosti Slovenije ostaja srednja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Prav tako so člani opravili kratko izmenjavo mnenj o potrebnih zakonskih spremembah na področju terorizma in ogroženosti države, so sporočili iz Ukoma.

Po informacijah STA so člani na sestanku ugotovili še, da Slovenija v Evropi ni osamljen otok pred terorističnimi napadi, policija pa je na prizoriščih javnega zbiranja že povečala svojo vidnost.

Ubil najstnika, ranil še pet oseb

Sestanek so sklicali po tistem, ko je v soboto v Beljaku 23-letni napadalec z nožem ubil 14-letnika, pet ljudi pa ranil. Med ranjenimi so morali najmanj trije na intenzivno nego.

Policija je domnevnega storilca, gre za sirskega prosilca za azil, po napadu prijela, odrejen mu je bil tudi preiskovalni pripor. Glede na ugotovitve preiskovalcev je napadalec islamist, ki se je zelo hitro radikaliziral prek spleta, deloval pa je sam.

Preberite še: