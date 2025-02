Teorija zarote? Ste videli, kaj se o Niki Kovač in Inštitutu 8. marec sprašuje Janša?

DZ je po prvem branju vladnega predloga zakona o medijih odločil, da je ta primeren za nadaljnjo obravnavo. Za to je glasovalo 46 poslancev koalicije, proti je bilo 28 poslancev. Koalicija meni, da gre za sodoben medijski zakon, ki ga bodo sicer dopolnili, opozicija pa je večkrat opozorila, da škodi tudi neodvisnosti medijev.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v dopolnilni obrazložitvi predlagatelja na seji DZ izpostavila, da gre za zakon, ki medijski prostor ureja celovito. Meni, da se vlada z njim po več kot 20 letih ustrezno odziva na izzive, kot so digitalizacija, umetna inteligenca, družbeni mediji in koncentracija medijskega lastništva.

Janša se že boji cenzure

Predlog zakona je po mnenju koalicijskih Svobode, SD in Levice pomemben za nujno posodobitev medijske zakonodaje. V opozicijskih SDS in NSi so bili do predloga kritični. Poslanka NSi Iva Dimic meni, da levica s predlogom zakona vzpostavlja »popoln nadzor nad mediji«.

Poslanec opozicijske SDS Andrej Hoivik je tako na omrežju X že zapisal, da »iz stališča Levice o zakonu o medijih izvemo, da so 53. člen in globe na podlagi tega pripravljali na Inštitutu 8. marec v okviru Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora,«. Na zapisano se je že odzval njegov šef, vodja stranke Janez Janša, ki je pribil: »Politična policija, zamaskirana v Inštitut 8. marec?«