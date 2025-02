Teološka fakulteta dviguje prah: »Bog, prosim, pomagaj mi. Skregala sem se z očetom, naslednji dan pa si ga poklical v večno življenje« (VIDEO)

Po družabnih medijih je te dni zaokrožil sicer že leto in pol star video, ki ga je Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani objavila, da bi mlade privabila k vpisu na študij novega programa Človek in medsebojni odnosi. Na posnetku lahko vidimo dekle, ki stopa k oltarju in sliki Jezusa zaupa svoje težave: »Bog, prosim, pomagaj mi. Skregala sem se z očetom, naslednji dan pa si ga poklical v večno življenje.«

Mladenka se razumljivo počuti izredno slabo, saj so bile njene zadnje besede očetu izrečene v jezi, namesto da bi mu povedala, kako rada ga ima. »Prosim, Bog, odpusti mi, sama si ne morem. Sama trpim, nikomur nisem upala povedati. Joj, kakšno krivdo, sram in trpljenje čutim,« nadaljuje objokano dekle, saj se zaveda, da se bo teh svojih besed spominjala do konca življenja kot zadnjih besed, ki jih je izrekla svojemu očetu. A na posnetku se zgodi čudež in Jezus spregovori. »Pojdi na teološko fakulteto, pri predmetu trpljenje, odrešenje, sprava, odpuščanje boš našla svoj mir,« se zasliši gromki glas in posnetek se s tem konča.

Od navdušenja do zgražanja

Šele začele pa so se razprave na družabnih omrežjih, ki so močno razdelile uporabnike. Medtem ko se je posnetek nekaterim zdel zabaven, drugim inovativen ter narejen na način, ki je mladim blizu, so se drugi zgražali ali iz posnetka norčevali.

»Satira je mrtva, teološka fakulteta jo je umorila,« se je denimo pod objavo pošalil eden od spletnih uporabnikov, spet drugi je bil prepričan, da je objava »genialna«, delitev objave si je prislužila tudi ogromno smejočih se emotikonov.

»Neznalcem, ki urejajo to sr***e, sporočam, da nimajo pojma od pojma!! Pa to je norčevanje iz teologije, norčevanje iz Boga!!« pa je bil oster komentator, ki je, kot je dodal, tudi sam teolog.

Da gre za »bogokletno« stvaritev, se je strinjalo še več uporabnikov.

Odziv teološke fakultete še čakamo.

