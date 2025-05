Teolog Štuhec navdušen nad novim papežem: »Boljša izbira ni bila mogoča!«

»Prvi vtis je odličen! Ker smo dobili najboljšega možnega papeža! Zakaj? Novi papež prihaja iz več svetov in povezuje Evropo in celotno Ameriko, ima tudi bogate izkušnje z delom v Rimu. Glede na globalno situacijo v svetu in Rimskokatoliške cerkve je ta papež izjemno dobra izbira. Novi papež je poliglot in zelo duhoven človek. Kot sem bral, velja za zelo ponižnega človeka. Ponavljam: boljša izbira ni bila mogoča,« navdušenja nad novim papežem ne skriva dr. Ivan Štuhec, moralni teolog.

»Kardinali, ki gredo kot kandidati v konklave, pridejo ven kot kardinali,« se je dr. Štuhec odzval na naše vprašanje, da novega papeža ni bilo v ožjem, niti v širšem krogu nabora kandidatov za novega papeža. »V svojem prvem nastopu je dal ključno sporočilo svetu: to je mir. Z mirom je povezana pravičnost,« nadaljuje dr. Štuhec, dober poznavalec socialne enciklike, ki jih je napisal Leon XIII.

Papeževa okrožnica Rerum novarum (Nove stvari, 1891) razvija katoliški socialni nauk: zaščitena naj bo zasebna lastnina, delavske plače pa naj bodo primerne. Spori se ne smejo reševati z revolucijo, ampak z dogovarjanjem. V njej se torej zavzema za delavske pravice in socialno pravičnost, kar mu je prineslo nadimek delavski papež.

»V tej encikliki je reagiral na nove stvari. Poleg delitve na bogate in revne ter migracije je danes problem pojav umetne inteligence in pozicioniranje človeka. Sodobna tehnologija naredi marsikaj, ne more pa razbrati človeškega srca. Novi papež bo zelo verjetno v svoji prvi encikliki odgovoril tudi na te izzive,« je še dodal dr. Štuhec, ki se zaveda, da novemu papežu v tem »zmedenem in zmešanem svetu« ne bo lahko. »Bistveno pa je, da ostane zvest Jezusu Kristusu, evangeliju in vernikom,« je sklenil Štuhec.