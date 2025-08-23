V LJUBLJANI

Teniški turnir, ki si ga je zamislil hokejist, navdušuje tudi izven Slovenije (FOTO)

V Ljubljani se je zaključil turnir MT700 Ljubljana Tivoli Open. Najboljši rekreativni tenisači na svetu zelo radi pridejo k nam.
Fotografija: V Tivoliju so se pomerili tudi najbolj izkušeni. Foto: Dejan Javornik
V Tivoliju so se pomerili tudi najbolj izkušeni. Foto: Dejan Javornik

Lovro Kastelic
Lovro Kastelic
23.08.2025 ob 12:20
Lovro Kastelic
Lovro Kastelic
23.08.2025 ob 12:20

V glavnem mestu se bo jutri končal že deveti teniški turnir, ki bi ga lahko tokrat postavili ob bok celo pravkar končanemu mastersu v Cincinnatiju, gre namreč za najvišjo raven. A z eno pomembno razliko: v Ljubljani so se na MT700 Ljubljana Tivoli Open med seboj spopadli najboljši teniški rekreativci na svetu, nekateri jim rečejo tudi veterani.

342 NAJBOLJŠIH teniških rekreativcev je igralo.

Ker jim je na 10 igriščih Teniškega centra Tivoli zagodlo vreme, so se morali za nekaj časa preseliti pod šotor Teniškega centra Maje Matevžič v Savljah. Zato se je lahko že na daleč slišal odmev žogic. Slišati je bilo vzklike, jezo, stiskanje pesti po dobljenih točkah, pravzaprav je bilo vse skupaj kot na pravem ATP- oziroma WTA-turnirju, le da gre za rekreativno tekmovanje. Cilj pa je isti: treba je prelisičiti in ugnati tistega na drugi strani.

V tistem je pristopila do nas direktorica turnirja, gre za Lino Kolbl Seme, včasih je bila tenisačica, pozneje je preskakovala s konji zapreke, sicer pa je doštudirala športni menedžment. Je hčerka našega slavnega hokejista Štefana Semeta. »Pravzaprav je bil pobudnik za ta teniški turnir prav moj oče. Bil je velik športnik po duši, hokejist in strasten rekreativni tenisač. Ki pa mu je šlo v nekem trenutku že močno na živce, da pri nas nimamo nobenega takšnega turnirja. In se je začelo ... Potem je zaradi tega našega lepega mesta in privlačnih teniških objektov, ki jih premoremo, začelo prihajati vse več igralcev, celo veliko več, kot jih je prihajalo na turnirje, ki so bili višjega ranga.« Štefan Seme je umrl oktobra lani. Zato so tokrat vihteli loparje tudi v spomin nanj.

Tokrat je prišlo v Ljubljano kar 342 igralk in igralcev, nekateri celo iz Hongkonga in Avstralije, zaradi česar je moral organizator poskrbeti za več kot 400 dvobojev, vemo pa, da lahko posamezni trajajo tudi po uro, dve …

Izvedeli smo, da so najboljši teniški veterani povezani v nekakšno gibanje, ki se seli s turnirja na turnir. Iz ljubljanskega jo bodo namreč ucvrli naprej na opatijskega.

Gibanje bonvivantov

Gre za gibanje, ki ga nekateri lahko živijo že zaradi svojega bonvivantskega značaja, drugi zato, ker so srečno v penziji, tretji pa brez teniške igre pač ne zmorejo. Takšen kaliber je, denimo, Frederico Gil, Portugalec, ki je bil pred več kot desetletjem 62. igralec sveta, premagoval pa je tudi takšne, kot so Gael Monfils, Mischa Zverev, Ivo Karlović ... Zdaj je star 40 let in tudi po karieri profesionalnega tenisača nadaljuje turnirsko življenje.

Tuji tekmovalci pravijo, da težko najdejo tako dobro organiziran turnir.

Nekoliko drugačno predzgodbo ima ta, ki se je ravno v tistem uvrstil v polfinale v kategoriji 40 +. Gre za našega najboljšega rekreativca Klemna Kadivnika, Domžalčan je letnik 1982. Sprejemal je pohvale, nam pa razodel, da je tenis treniral do 13. leta, ko pa si je čez čas zaželel priti ponovno na višjo raven, mu je pomagal njegov najboljši prijatelj Blaž Kavčič, nekoč naš prvi lopar.

Gre za gibanje, druženje, tekmovanje ... Foto: Dejan Javornik
Gre za gibanje, druženje, tekmovanje ... Foto: Dejan Javornik
»Tenis igram popoldne, po šihtu. Sodelujem v naši amaterski ligi, če telo dopušča, se v dvojicah pomerimo še ob nedeljah.« Kadivnik je priznal, da če zna človek uskladiti trikotnik služba-družina-tenis, ni nobenega problema. »Pa čeprav se zaradi obveznega piva po dvobojih stvar vselej še malo podaljša ...« Povedal je tudi, da se na tej rekreativni ravni ne igra za denar, da pa se igra za dušo, in to še kako zelo resno. S čimer so se zagotovo strinjali tudi vsi tisti naši najbolj izkušeni, ki so to pot nastopili v starostni kategoriji nad 80 let, Ivo Drenovec, Riki Grizilo, Franc Bradan, Zdravko Sirk ...

»Tuji tekmovalci, ki hodijo na tovrstne turnirje po celem svetu, pravijo, da težko najdejo tako dobro organiziran turnir. Zato se z veseljem vračajo v Ljubljano, ki prav zaradi njih dobiva ne le številne nočitve, pač pa tudi odlične goste, sijajne turiste, izvrstne rekreativne športnike,« je še dodala direktorica turnirja Lina Kolbl Seme.

Dež je samo nekoliko zmotil ljubljanski turnir. Foto: Dejan Javornik
Dež je samo nekoliko zmotil ljubljanski turnir. Foto: Dejan Javornik

Organizirati so morali več kot 400 dvobojev. Foto: Dejan Javornik
Organizirati so morali več kot 400 dvobojev. Foto: Dejan Javornik

Klemen Kadivnik je naš najboljši rekreativni tenisač. FOTO: ŠD Tivoli
Klemen Kadivnik je naš najboljši rekreativni tenisač. FOTO: ŠD Tivoli

