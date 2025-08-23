Teniški turnir, ki si ga je zamislil hokejist, navdušuje tudi izven Slovenije (FOTO)
V glavnem mestu se bo jutri končal že deveti teniški turnir, ki bi ga lahko tokrat postavili ob bok celo pravkar končanemu mastersu v Cincinnatiju, gre namreč za najvišjo raven. A z eno pomembno razliko: v Ljubljani so se na MT700 Ljubljana Tivoli Open med seboj spopadli najboljši teniški rekreativci na svetu, nekateri jim rečejo tudi veterani.
342 NAJBOLJŠIH teniških rekreativcev je igralo.
Ker jim je na 10 igriščih Teniškega centra Tivoli zagodlo vreme, so se morali za nekaj časa preseliti pod šotor Teniškega centra Maje Matevžič v Savljah. Zato se je lahko že na daleč slišal odmev žogic. Slišati je bilo vzklike, jezo, stiskanje pesti po dobljenih točkah, pravzaprav je bilo vse skupaj kot na pravem ATP- oziroma WTA-turnirju, le da gre za rekreativno tekmovanje. Cilj pa je isti: treba je prelisičiti in ugnati tistega na drugi strani.
Tokrat je prišlo v Ljubljano kar 342 igralk in igralcev, nekateri celo iz Hongkonga in Avstralije, zaradi česar je moral organizator poskrbeti za več kot 400 dvobojev, vemo pa, da lahko posamezni trajajo tudi po uro, dve …
Izvedeli smo, da so najboljši teniški veterani povezani v nekakšno gibanje, ki se seli s turnirja na turnir. Iz ljubljanskega jo bodo namreč ucvrli naprej na opatijskega.
Gibanje bonvivantov
Gre za gibanje, ki ga nekateri lahko živijo že zaradi svojega bonvivantskega značaja, drugi zato, ker so srečno v penziji, tretji pa brez teniške igre pač ne zmorejo. Takšen kaliber je, denimo, Frederico Gil, Portugalec, ki je bil pred več kot desetletjem 62. igralec sveta, premagoval pa je tudi takšne, kot so Gael Monfils, Mischa Zverev, Ivo Karlović ... Zdaj je star 40 let in tudi po karieri profesionalnega tenisača nadaljuje turnirsko življenje.
Tuji tekmovalci pravijo, da težko najdejo tako dobro organiziran turnir.
Nekoliko drugačno predzgodbo ima ta, ki se je ravno v tistem uvrstil v polfinale v kategoriji 40 +. Gre za našega najboljšega rekreativca Klemna Kadivnika, Domžalčan je letnik 1982. Sprejemal je pohvale, nam pa razodel, da je tenis treniral do 13. leta, ko pa si je čez čas zaželel priti ponovno na višjo raven, mu je pomagal njegov najboljši prijatelj Blaž Kavčič, nekoč naš prvi lopar.
»Tuji tekmovalci, ki hodijo na tovrstne turnirje po celem svetu, pravijo, da težko najdejo tako dobro organiziran turnir. Zato se z veseljem vračajo v Ljubljano, ki prav zaradi njih dobiva ne le številne nočitve, pač pa tudi odlične goste, sijajne turiste, izvrstne rekreativne športnike,« je še dodala direktorica turnirja Lina Kolbl Seme.
