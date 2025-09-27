Tenisači nabirali točke in evre, po nesreči samohranilec Damjan potrebuje novo kopalnico (FOTO)

»Zdaj bom prebral imena nastopajočih. Javite se le tisti, ki vas ne pokličem,« je odmevalo ob Krki na lično urejenih teniških igriščih v Športnem parku Portovald. Tenisače je pozval Jiři Volt, predsednik Teniškega kluba Portovald. Sonce in pesek sta jih kar klicala na teren. Zbrali so se in igrali za dober namen. Na igriščih Teniškega kluba Portovald je potekal že 15. Dobrodelni županov teniški turnir.

4827 evrov so zbrali za novomeško družino.

»Pred 15 leti sem predlagal, da bi imeli tak turnir v Novem mestu. Takrat je bil župan danes pokojni Alojzij Muhič. Irena Potočar Papež je bila vodja kabineta. Tja sem prišel z idejo, naredili smo lepo zgodbo, ki traja,« je vesel Volt, ki je že 27 let v Sloveniji: prišel je iz Češke kot trener in igralec, tu se je zaljubil, našel ženo in dobil hčer.

Srebrnjakovim je težko, stanovanje potrebuje arhitektonske prilagoditve, za nameček so tu še socialne razmere.

»Če bi bilo igrišče na Trški Gori, bi nas bilo še več,« je bilo slišati med tenisači, ko so se ogrevali za prve udarce. To je bila sobota, ko so številni odšli v vinograde, kljub temu pa se je še vedno zbralo 16 takih, ki so prišli in igrali za dober namen. Dogodka se je udežil tudi Damjan Srebrnjak z otrokoma, razumljivo, prav družina Srebrnjak je namreč ta, za katero so tokrat igrali in zbirali sredstva. Družina iz Novega mesta se je znašla v hudi stiski.

Šestnajst teniških vitezov se je odzvalo. FOTO: Drago Perko

Pri organizaciji je Jiřiju Voltu pomagal tudi mladi tenisač Platon Shapavalov. FOTO: Drago Perko

Tudi novomeški župan Gregor Macedoni ga rad igra. FOTO: Drago Perko

Umetniški pridih uvoda v turnir FOTO: Drago Perko

»Za stanovanje gre. V tem hipu je treba rešiti kopalnico, pa za njiju sobi,« pove 53-letni Damjan Srebrnjak, med pogovorom pa pogleduje k hčerki in sinu. Je oče samohranilec, zgledno skrbi za otroka, trudi se in bori, to povedo tudi pristojne institucije. Vendar mu ni lahko. V prometni nesreči si je močno poškodoval levo stran telesa, delovna nesreča v Novolesu mu je odtrgala zdravo nogo, danes ima protezo. Živijo pa v bloku v prvem nadstropju, kamor se je Damjan s starši preselil leta 1985.

»Nujna bo adaptacija stanovanja,« tiho doda, ključen problem je kopalnica, ki ima le majhno kad, Damjan pa potrebuje prho. Tudi kuhinja je že stara. Invalid bi potreboval še dvigalo, da bi lahko nekako ostal mobilen, z berglami je težko. Damjanu stojita ob strani Območno združenje RKS Novo mesto in CSD Novo mesto. Prenova kopalnice stane okoli 12.000 evrov. «Župan je povedal, da bodo pomagali po najboljših močeh,« je bil Damjan vesel stiska roke župana, ki mu je vlil novih moči.

»Vsako leto se zberemo v tem čudovitem okolju ob reki Krki in se pomerimo v igranju na tem družabnem dogodku s humanitarno noto. V sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa vedno najdemo družino ali osebo, ki potrebuje pomoč. Družini Srebrnjak je težko, stanovanje potrebuje arhitektonske prilagoditve, za nameček so tu še socialne razmere,« je domačemu županu Gregorju Macedoniju jasno, da družina, ki so ji tokrat pomagali s tenisom, resnično potrebuje pomoč. Tudi zato, se je zdelo, so se tenisači še bolj trudili.

Ponosni na zbrana sredstva FOTO: MO Novo mesto

Po napetem finalu sta slavila Marko Petric in Miha Recelj. FOTO: MO Novo mesto

Nazdravili so z županovim cvičkom. FOTO: Drago Perko

Po napetem finalu sta slavila Marko Petric in Miha Recelj, drugo mesto sta osvojila Platon Shapavalov in Zvone Rangus, tretje pa Julij Karin in Luka Balabanič. Oni in vsi drugi pa so bili zlasti ponosni, ker so za Srebrnjakove zbrali 4827 evrov.

Letošnji donatorji so poleg številnih posameznikov tudi podjetja in organizacije: CGP, TGH, Komunala Novo mesto, Zarja, Razvojni center Novo mesto, RIC Novo mesto, Zavarovalnica Sava, Dolenjske lekarne Novo mesto, Tovarna zdravil Krka, Teniški klub Portovald, Steklarstvo Šiško, Telekom Slovenije, Lekarna Novak, Policija Slovenije, KOP Brežice, Dolenjski muzej Novo mesto, Petrol, BTC, Lions club Novo mesto, FA-ST, Konvikt, Nomago, Revoz in Tisk Šepic. »Kot predsednica Območnega združenja Rdečega križa lahko zagotovim, da bo šel vsak družini namenjeni evro družini Srebrnjak,« je povedala Danica Novak Malnarič, predsednica Območnega združenja RKS Novo mesto.