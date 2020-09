Tenis igrali za devetčlansko družino

V družini Kastelic v Pristavi ni nikoli dolgčas. Imajo sedem otrok, stari so od tri do 16 let. Skromni so, prisrčni, lepo vzgojeni, radi pomagajo drug drugemu pa tudi staršem ter starim staršem. Zadovoljni so, ker so se julija preselili iz stanovanja v Smolenji vasi, kjer so bivali v dveh sobah, v svojo hišo. Mojca in Matej sta jo gradila pet let, on je ogromno dela opravil sam, in čeprav hiša še ni končana niti opremljena ne povsem, jih najbolj osrečuje, da so na svojem.Otroci imajo zdaj vsak svojo sobo, nimajo pa dovolj potrebne računalniške opreme in strah jih je, da se bo ponovil spomladanski scenarij, ko je pouk potekal od ...