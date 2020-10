Temu Slovencu sledi 200.000 Američanov

Na prvem mestu Melania

Se splača biti vplivnež?

Vpliva družabnih medijev na vsakdanje življenje ljudi v današnjem času ni več mogoče zanemariti. Mladi in stari vse več časa preživimo na različnih platformah, ki hočeš nočeš vplivajo na naše življenje. Nekateri posamezniki, ki jim pravimo vplivneži, so se načrtno in s premišljeno strategijo lotili objavljanja na omrežjih, predvsem instagramu, in ga dobro unovčili, ko so enkrat postali prepoznavni v javnosti. Le kdo še ni slišal za) interin)?Vplivnostni marketing je postal zelo moden. Oglaševalci redno brskajo po spletu in iščejo vplivneže z veliko sledilci, na drugi strani pa instagramerji, jutjuberji, blogerji in drugi poskušajo prepričati občinstvo ter še kaj zaslužiti.Predvsem mladi upoštevajo mnenje in nasvete vplivnežev. Ti se v prispevkih osredotočajo na področja, kot so moda, starševstvo, zdrav način življenja, prehrana, potovanja.Slovenska rekorderka po številu sledilcev na instagramu je gotovo blogerka, ki jih ima skoraj 900.000. Na svojem profilu redno objavlja utrinke iz vsakdanjega življenja in s številnih potovanj. Pred njo je le prva dama Združenih držav Amerike, ki jih ima že skoraj pet milijonov. Deli predvsem fotografije s protokolarnih obiskov in potovanj.Ravno potovanja pa so očitno tema, ki Slovence precej zanima, kar dokazuje mlad štajerski parin, ki živita od svojih profilov na instagramu in bloga Your Passport. Tam redno objavljata potovalne izkušnje in pišeta vodnike. Sledi jima skoraj četrt milijona ljudi.V zadnjih letih instagram izpodriva facebook, med mladimi pa je postal izjemno priljubljen tiktok, platforma, ki je avgusta presegla milijardo uporabnikov po vsem svetu. Sedemnajstletniiz Murske Sobote, ki ima na trenutno najhitreje rastočem družabnem omrežju več kot 300.000 sledilcev, nam je zaupal, da je instagram med mladimi iz mode, saj se je večina preselila prav na tiktok. David tam objavlja posnetke v angleškem jeziku, med njegovimi sledilci pa je 60 odstotkov Američanov, a tudi 12.000 Slovencev.Mladenič za zdaj še ne služi; dobil je že nekaj ponudb podjetij, a jih je zavrnil. Kot je pojasnil, veliko tiktokerjev na profilu oglašuje mobilne aplikacije. Za vsak prenos dobijo od 30 do 50 centov, če je podjetje ameriško, saj prav ta za tovrstne storitve plačajo največ. To je enkrat poskusil tudi sam, a kot pravi, za zdaj tega ne bo počel. »Dokler sem še mlad, se ne želim prodajati na ta način, saj s tem izgubiš tudi ugled,« meni ambiciozni najstnik.David obiskuje srednjo šolo za računalništvo v Mariboru, razmišlja pa, da bi v prihodnosti iz tiktoka naredil tudi kariero. Med koronakrizo je posnel od šest do 10 videov na teden, kar je po njegovem mnenju recept za uspeh na tem omrežju. »Če si majhen in ne posnameš toliko na teden, ne boš nikoli prišel do velikih številk. Razen če računaš na srečo ali si postavna ženska,« nam je razkril.Sedemnajstletnik sicer pravi, da v zadnjem mesecu, ko so bile še počitnice, ni snemal skoraj nič, kar se pozna tudi na rasti števila sledilcev. Pred dnevi pa je znova posnel video in ta je v dnevu in pol dobil več kot dva milijona ogledov. David nam je priznal, da zaradi njegovega (za zdaj še) hobija malenkost trpi tudi šola, a je prepričan, »da je treba v življenju včasih tvegati določeno stvar, da ti lahko v drugi uspe«.Da bi se približali tudi najmlajši publiki, se vse več instagramskih vplivnežev odloča za uporabo tiktoka. Vlogerka in nekdanja miss Hawaiian Tropicni izjema. »Je izjemno zabaven, vendar ga ne uporabljam pogosto. Včasih, ko me sestrične prisilijo v to. Najbrž pa ga bom morala uporabljati zdaj, ko je tudi instagram ustvaril svojo verzijo tovrstnih igrivih videov, t. i. instagram reels. Samo v Sloveniji še nismo dobili te funkcije,« nam je zaupala.Po mnenju Gabrove sta instagram in facebook izjemno močni platformi. »Ključno za podjetja je, da se poglobijo, katera bolj ustreza njihovim marketinškim željam, na internetu lahko najdejo izčrpne članke s plusi in minusi obeh. Jaz uporabljam obe,« meni nekdanja misica in dodaja, da je facebook zanjo učinkovit komunikacijski kanal. »Uporabljam pa ga le toliko, da se mi na mojo stran avtomatsko kopirajo vse moje objave na instagramu.« S tem zajame velik del občinstva, kar je podjetjem zelo pogodu.Nekdanja misica meni, da je vplivnež beseda, na katero se še nismo povsem navadili, zato se ji jo zdi smešno uporabljati. »Dejstvo je, da je to v tem času poklic in da od tega veliko ljudi dobro živi ter da delo zahteva tudi veliko znanja in iznajdljivosti. Vsi vidijo samo končne izdelke, neko sliko na instagramu, nihče pa se ne zaveda, koliko dela je v ozadju. Jaz vsa podjetja, s katerimi sodelujem, jemljem zelo resno, tudi sledilce, ki so vsi organski, in imam krasne odzive ter odlična sodelovanja. Instagram mi omogoča tudi veliko potovanj, kar me izjemno veseli,« sklene Gabrova. Kot zanimivost poudari dejstvo, dana letozasluži več kot influencer kot pa kot nogometaš: »Je smešno, vendar tako je.«