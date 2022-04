Temperaturni razpon, da te kap: poglejte, kakšno vreme nas čaka

Danes nas čakajo krajevne plohe, sploh popoldne bodo pogostejše, niso izključene niti posamezne nevihte, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). V južni in vzhodni Sloveniji bo najmanj padavin, ob morju pa bo pihal šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija.

Padavine se bodo ponoči razširile nad celotno državo, pihal bo tudi severni veter. Do jutra bodo padavine ponehale, jasnilo se bo, ponekod po nižinah pričakujte meglo. Zjutraj bodo na najhladnejših območjih termometri kazali od 4 do 10, v Gornjesavski dolini malo pod 0 stopinj Celzija.

Sreda bo dopoldne sončna, sredi dneva in popoldne pa nas čaka delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo. »V notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v notranjosti popoldne severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in ob morju okoli 20 °C.«

Četrtek in petek bosta pretežno jasna, čez dan bo v notranjosti nekaj plitke kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.