Temperature se počasi bližajo ledišču

Ponoči bo sprva še delno jasno, nato se bo začelo od severa oblačiti, nizka oblačnost na Primorskem pa se bo razkrajala. Zjutraj bo ponekod na severovzhodu že rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).



V sredo bo v notranjosti Slovenije oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Na Primorskem bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zapihala bo šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 20 stopinj. Obeti V četrtek bo na Primorskem večinoma sončno s šibko do zmerno burjo. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo, na jugovzhodu šele zvečer. V petek bo pretežno jasno, zjutraj bo v mraziščih slana. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.



Kot na svoji spletni strani še poroča Arso, lahko od 7. do 12. novembra pričakujemo suho jesensko vreme. Največ sonca bo na Primorskem in v gorah, drugod bo ob jutrih in dopoldnevih nekaj megle. Jutranje temperature bodo večinoma med 0 in 5, popoldanske pa med 10 in 15, od srede dalje pa bo bolj oblačno in nekoliko hladnejše.