Temperature do –11°C, vremenoslovci opozarjajo na nevarnost

Večji del Slovenije je zaznamovalo precej hladno jutro, na Babnem polju so namerili skoraj 12 stopinj pod ničlo. Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) ta teden očitno še ne bo spomladanskih temperatur. Pred nami so hladni dnevi, predvsem jutra, pristojni pa so za četrtek in petek izdali tudi opozorilo, saj obstaja nevarnost jutranje pozebe.Danes bo v zahodnih krajih precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.Jutri bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho. Predvsem v Prekmurju in deloma na Štajerskem bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od –4 do 1, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli –8, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 7 do 13 stopinj.