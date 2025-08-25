VREME

Temperature, da te kap: ponekod po Sloveniji zjutraj manj kot 3 stopinje Celzija

Konec tedna se obeta preobrat.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images

N. B.
25.08.2025 ob 10:45
N. B.
25.08.2025 ob 10:45

Slovenija se je danes prebudila v izredno sveže avgustovsko jutro. Kot so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso), se je v večjem delu države temperatura spustila pod 10 stopinj Celzija, najhladneje pa je bilo na Jezerskem, kjer so namerili le 2,8 °C. Ob obali je bilo zaradi vpliva morja precej topleje.

Ponedeljkovo jutro je bilo najhladnejše v tem tednu, a bo šlo od zdaj naprej le še navzgor. Temperature bodo vsak dan višje, vse do petka, ko nas čaka sprememba vremena.

Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature pa bodo od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Tudi v prihodnjih dneh se obeta sonce, jutri celo s temperaturami do 28 stopinj, proti sredini tedna pa se bo na vzhodu segrelo skoraj do 30.

A konec tedna se obeta preobrat. V zahodni Sloveniji so napovedane padavine in osvežitev. »Proti koncu tedna se nakazuje sprememba vremena s padavinami in osvežitvijo. Trenutni modelski izračuni nakazujejo, da bo glavnina padavin padla v zahodni Sloveniji. Več podrobnosti bo znanih v naslednjih dneh,« še sporoča Arso.

