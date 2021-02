Temperature bodo rekordne, toda pazite

Čeprav se februarja še ne gre veseliti pomladi, pa zadnji teden meteorološke zime prinaša občutno otoplitev. Temperature bodo blizu rekordnim za februar, ponekod bodo segle tudi preko 20 stopinj Celzija.Sicer bo danes bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo predvsem dopoldne lahko občasno rosilo. Popoldne se bo oblačnost trgala. Drugod bo precej jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na vzhodu do 18 stopinj, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso).Še toplejše in tudi jasno bo v prihodnjih dneh, zlasti v sredo in četrtek, medtem ko bo v torek še nekaj nizke oblačnosti. Bodo pa jutra še precej hladna, s temperaturami pod lediščem, od –3 do 5, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 14 do 21 stopinj.Zaradi izrazite otoplitve in sončnega vremena vremenoslovci tudi opozarjajo: predvsem na prisojnih pobočjih sredi dneva in popoldne je velika nevarnost snežnih plazov.Nad delom osrednje in jugovzhodno Evropo ter osrednjim in vzhodnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Vremenske fronte se zadržujejo nad zahodno in severno Evropo. K nam od zahoda doteka še toplejši zrak.