Temna plat turizma na Bledu: na žgočem soncu brez vode čakal dopustnike (FOTO)

Oglasila se je tudi ministrica

Slovenski turistični biser Bled med drugim ponuja tudi vožnjo s kočijo okoli jezera. Društvo za zaščito konj pa je na facebooku objavilo fotografije, ki so razburile velik del javnosti. Kot so zapisali, je v torek eden izmed konjev ves dal stal na soncu, brez hrane in vode, ter čakal, da bo mimo prišel kakšen turist, ki se bo odločil za vožnjo s kočijo.»Njegov lastnik se je skrival bogsigavedi kje za kakšnim šankom, v senci in pil pivo. Pozabil je na žival, ki zanj služi kruh. Pozabil, da je tudi on žejen in da ni njegova volja, da mora tam stati privezan. Tudi on bi bil veliko raje kje drugje, v senci, ob posodi vode, prost,« so zapisali v društvu.Kot še pripovedujejo, je nato mimo prišla gospa, ki je konju prinesla vodo. Žival naj bi bila po njihovih besedah tako žejna, da je v vedro potisnila celo glavo: »No, potem se je od nekod le primajal njegov lastnik - kočijaž, zanimalo ga je samo, če bi se gospa peljala en krog okoli jezera. Ko mu je rekla, da naj konju da vode in da se ona ne bo peljala, je samo zamahnil z roko in odtaval nazaj, nekam v senco, na pir, na deci...«K ustrezni skrbi za živali v teh vročih dneh pa poziva tudi kmetijska ministrica. Kot poudarja, je moralna dolžnost lastnikov živali, da zanje (po)skrbijo na način, ki jim ne povzroča nepotrebnega trpljenja in jim omogoča, kar sodobna stroka dobrobiti živali imenuje – življenje, ki ga je vredno živeti.