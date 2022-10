Tematska pot Spomini starih Jesenic, s katero želijo ljudem približati kulturno dediščino in zgodovino mesta, je dobila tretjo etapo, in sicer v okolici železniške postaje, katere prihod je močno spremenil podobo in utrip mesta.

Prvi železniški tiri so bili kot del železnice Ljubljana–Trbiž skozi Jesenice speljani leta 1870, današnje poslopje železniške postaje na sedanji lokaciji so postavili že 1905., a je bilo med vojnim bombardiranjem močno poškodovano in je na istem mestu 1955. zrasla sedanja stavba kolodvora po načrtih arhitekta Stanislava Rohrmana. Izgradnja železnice je Jesenicam prinesla večji dotok ljudi, s tem pa se je okoli postaje odprlo veliko restavracij, hotelov in tudi vil, ki so jih gradili premožnejši meščani.

Urejanje tematske poti so Jesenice začele predlani, ko so se posvetili najstarejšemu delu mesta in na Murovi postavili sedem informacijskih tabel o zgodovini tega območja. Lani so se preselili ulico južneje in v parku v Centru II postavili galerijo s šestimi panoji. Letos so pot s sedmimi informacijskimi tablami speljali od Restavracije Ejga mimo železniške postaje do stavbe TVD Partizan. Informacijske table vseh treh dosedanjih faz so opremljene s QR-kodami, ki obiskovalce popeljejo na spletno stran Turizma Jesenice, kjer si lahko preberejo več o zgodovini starih Jesenic, vsakokratni nov odsek tematske poti pa spremlja tudi promocijska zloženka. V načrtu je še četrta, zadnja faza: tematsko pot želijo prihodnje leto skleniti na Stari Savi. S tem bi povezali glavna tri nasilja, ki so se leta 1929 združila v mesto Jesenice.