Telička Gomzija po tednu dni rešili, bil je izredno lačen in žejen (FOTO)

Dvomesečni teliček Gomzi je po čudežu preživel poplave, a je ostal zakopan v blatu in pod ruševinami, o čemer smo pisali včeraj, prav na dan, ko se je zgodil še en čudež: Gomzija so rešili! Ker ni bil v najboljšem stanju, so ga odpeljali v nadaljnjo oskrbo.

Zakonca Fale sta pod ruševinami izgubila vse krave. FOTO: Blaž Samec

Čeprav je sprva kazalo, da bo teliček ostal pozabljen, se je zgodba dotaknila mnogih ljudi, ki so pozivali k ukrepanju, tudi premier Robert Golob in še posebno njegova partnerica Tina Gaber, velika ljubiteljica živali in strastna borka za njihove pravice. Čeprav so pri društvu Pasja nota, ki se je prav tako zavzemalo za čim prejšnjo rešitev telička, tudi na družbenih omrežij že v sredo prosili za čim večji bager, s katerim bi nesrečno žival izkopali iz blata in ruševin, pa se je na koncu izkazalo, da so prestrašenega in sestradanega Gomzija rešili vojaki.

Osem jih je zavihalo rokave ter s skupnimi močmi so mu rešili življenje, je na družbenem omrežju zapisala Gabrova in nadvse razveselila sledilce, pod njeno objavo pa so se vsule zahvale ljubiteljev živali, ki so več dni trepetali za Gomzijevo življenje.