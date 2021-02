Televizijska Prešernova proslava zaznamovana z motom Up budi!

Feri Lainšček. FOTO: Jože Suhadolnik

Marko Mušič. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Na predvečer državnega praznika Prešernovega dne se tradicionalno zbere kulturna srenja in se pokloni nagrajenim kolegom. Zaradi epidemije je letos dogodek nadomestil televizijski format, zaznamovan z velikima in malimi Prešernovimi nagrajenci, pod motom Up budi!, ki je ob predstavitvah lavreatov vseboval tudi kulturne vložke.Koronačas je zaznamoval tudi jubilejno 60. podelitev najvišjih slovenskih priznanj na področju kulture. Program je uvedel balet na temoPovodnega moža v izvedbi plesalcev Baleta SNG Maribor, postavljen v Narodno galerijo, ki jo je režisertudi sicer uporabil za kuliso kulturnega dogajanja. Zdravljico je nato sprva izvedel pihalni kvintet Slowind, kasneje pa jo je recitirala tudi igralkaPredsednik upravnega odbora Prešernovega skladaje v nagovoru poudaril, da je nocoj šlo za umetnost: »Za tisto diamantno konico kulture, ki odriva na globoko, ki 'dviga um in bitje ti razmika', ki nemirni duši, ki se rada moti, kot 'svetla senca kaže tja, od koder luč izvira'. In se nikoli ne rima na 'boniteto', ampak vselej le na nezastarljivost in na 'kvaliteto'.«Prešernova nagrajenca v letu 2021 sta pisateljin arhitekt. Lainšček, čigar predstavitev je bila posneta v knjižnici, je pisanje opredelil kot potovanje z junaki skozi roman, v katerem sam ni vseveden, ampak je pravzaprav eden od akterjev. V zahvalnem nagovoru je izrazil solidarnost z ustvarjalci, ki so se v času epidemije znašli v stiski.V zahvali pa je Mušič izrazil čast, da so letos z nagrado počastili umetnost arhitekture in celotno umetnost prostora. Spomnil je na bogato slovensko arhitekturno tradicijo zna čelu in se zavzel za spodbujanje, spoštovanje in uveljavljanje »naše odlične sodobne ustvarjalnosti na področju umetnosti prostora, za njeno prepričljivo prodornost, s katero bomo zajezili poplavo konfekcijske in slabe arhitekture ter neprimernih posegov v prostor«.