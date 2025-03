Telekom Slovenije vstopa v svet gigabitnih povezav

Telekom Slovenije pospešuje prenos podatkov v optičnem omrežju. Paketi neo odslej ponujajo gigabitne hitrosti, poleg tega multimedijska platforma neo omogoča samodejno podnaslavljanje izbranih TV-programov, ki so ga pri Telekomu razvili s pomočjo dolgoletnih izkušenj z govornim upravljanjem in napredno umetno inteligenco, ki zna podnapise ustvariti tudi na programih, ki podnapisov sicer ne ponujajo. Tako so vsebine lažje dostopne ranljivim skupinam, kar še posebno pozdravljajo v Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Naročniki paketov neo in net na optiki bodo imeli omogočen internet do 1 Gbit/s, pri čemer velja enotna akcijska cena 29,99 evra za eno leto ob dveletni vezavi. Po želji in v skladu s tehnološkimi zmožnostmi bodo lahko uporabniki doplačali še za višje prenosne hitrosti do 5 Gbit/s. Vsem naročnikom paketov neo in net se bo hitrost prenosa podatkov samodejno zvišala do sredine aprila.

Telekomovi strokovnjaki so v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani razvili napredno rešitev, s katero platforma neo ponuja samodejno ustvarjene podnapise. Sistem prepoznava izgovorjeno in s pomočjo umetne inteligence ustvari podnapise.

Podprti so slovenski podnapisi za slovensko govoreče programe in angleški podnapisi za angleško govoreče programe. Storitev je na voljo ob ogledu nazaj, v prihodnosti pa bo tudi pri TV v živo. Samodejno podnaslavljanje je trenutno mogoče na programih TVS 1, TVS 2, POP TV, Kanal A, Planet TV, Planet 2, Gold TV, Arena Sport 1, Arena Sport 1 Premium, Sport TV, Nova 24 TV, Docubox (tudi v angleškem jeziku) in Fox News (tudi v angleškem jeziku), Nabor programov se bo še povečal.