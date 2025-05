Maximarket v središču Ljubljane so slavnostno odprli novembra 1971. Takrat je veleblagovnica slovela kot »največja trgovsko-gostinska hiša v tem delu Evrope,« zaposlenih je bilo 550 ljudi, v trgovini se je dobilo »od šivanke do lokomotive,« trgovina pa je (ob Nami) dolga leta ostala veleblagovnica v centru, na katero so prisegale številne generacije. V tem tisočletju, ki so ga pri nas zaznamovali pojavi evropskih oziroma globalnih trgovskih verig in nakupovalnih središč na obrobjih mest, je tudi Maxijeva slava šla po tej poti: kljub prestižni lokaciji ob parlamentu in par sto metrov od Tromos...