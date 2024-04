Tekmovanje salam: Uganete, katera vrsta je bila najboljša?

Pred 13. mednarodnim sejmom lovstva in ribištva Lov 2024 je v Gornji Radgoni potekalo tudi četrto ocenjevanje divjačinskih salam, na katerem je z 62 izdelki sodelovalo 35 prijaviteljev.

Petdeset izdelkov je strokovna komisija nagradila, od tega jih je 23 prejelo zlato medaljo. Prvak sejma z najvišje ocenjeno divjačinsko salamo je Dolenjec Blaž Dular iz Straže s špehovko iz jelenjega mesa.

Po dve zlati medalji sta osvojila tudi domačina Tone Tratnjek, in sicer za jelenovo salamo anton in salamo kaja, ter Vinogradništvo Kolarič za zorjeno divjačinsko salamo in divjačinski külen.

Strokovno komisijo so sestavljali predsednik Zdenko Čuš, Lovska družina Pobrežje-Miklavž, Irena Kos s kmetijsko-gozdarske zbornice, Jasmina Himelrajh Kraner iz Panvite MIR, d. d., in Zdenka Tompa, gastronom.

Komisija je bila zadovoljna. FOTOGRAFIJI: Oste Bakal

Predsednik ocenjevalne komisije je izrazil zadovoljstvo, da se je prireditve udeležilo toliko ljubiteljskih izdelovalcev divjačinskih suhih salam. »Letošnja zima tistim, ki salame izdelujejo na tradicionalen način, ni bila preveč naklonjena.

Zato so na izdelek lahko zelo ponosni. Lovci smo ponosni, da s tem ocenjevanjem divjačini dajemo še višjo dodano vrednost,« je sklenil Zdenko Čuš.