Tekmovanje Društva lovske kulinarike: salame so vse boljše in boljše

»Tudi letos bomo pripravili odmevno divjačinsko salamijado, salame bomo zbirali do 12. aprila, podelitev priznanj pa bo 27. aprila,« pove Ivan Urbanč iz Društva lovske kulinarike, društvo deluje v Gadovi peči na Dolenjskem. Pred petimi leti so začeli uspešno zgodbo, ki iz leta v leto širi krog somišljenikov, predvsem pa raste kakovost divjačinskih salam, kot vsako leto opozarja Mirjan Kulovec, tudi vodja ocenjevalne komisije lovske salamijade, predsednik Zveze društev salamarjev Slovenije.

Zelo zdravo

Zasluge za to gredo zanesenjakom, ki jim je še kako mar za slovensko tradicijo, katere del je zagotovo tudi salama. V zadnjih letih je v slovenski kulinariki vse bolj prisotna tudi divjačinska različica.

76 vzorcev so dobili lani.

Pod uspešno zgodbo Društva lovske kulinarike se podpisujejo Ivan Urbanč, Mirjan Kulovec, David Flajnik, Alfonz Komatar, Ivan Kuljaj, Peter Verstovšek in Zdenka Mirtek. Slednja je bila kot predsednica Vinogradniškega, turističnega in kulturnega društva Gadova peč vseskozi zraven, kar je pomenilo tudi veliko podporo društva in sodelovanje pri izvedbi lovskih salamijad.

Verjamem, da bomo imeli znova veliko dela.

»Veselimo se salam, veselimo se salamijade. Verjamem, da bomo imeli znova veliko dela. Zanimanje pa tovrstno kulinariko narašča. Ob tem velja poudariti, da je divjačinsko meso zelo zdravo,« pravi Ivan Urbanč, eden od marljivih organizatorjev. Tudi letos bodo vzorce za ocenjevanje zbirali tako po pošti (pošljete jih lahko na naslov Društvo lovske kulinarike, Stojanski Vrh 19, Cerklje ob Krki) kot osebno, do 12. aprila jih lahko dostavite na omenjeni naslov. Kot pravijo organizatorji, je vse bolj opazen napredek pri kakovosti te suhomesne dobrote.

Lani zmagala Dragica

Lansko leto je imela strokovna komisija veliko dela: vzorcev je bilo kar 76, med njimi jih je 12 doseglo veliko zlato medaljo, zmagovalno, prvo med najboljšimi, je prinesla Dragica Košmrlj z Malega Slatnika. Sicer pa so vse salame dosegle visok nivo. Zmagovalcem so prvič podelili tudi materialne nagrade, zahvala gre tradicionalnim sponzorjem, družbi GH holding, Kolpa San in podjetju GM Dewalt iz Grosuplja.

Dragica Košmrlj je pometla s konkurenco. FOTO: Drago Perko