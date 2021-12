Tek po stopnicah privabil tudi Miklavža

Mladinski svet Ravne na Koroškem je organiziral že 7. Miklavžev tek po Cik-Caku. Gre za nekoliko neobičajen tek, saj morajo tekmovalci, ki se borijo za najboljšo uvrstitev, premagati 150 stopnic in to dvakrat zapovrstjo. Kljub naporom tekačev in izredno dobrim nastopom pa tudi letošnji tek ni postregel z novim rekordom.

Udeležence je s prihodom razveselil sv. Miklavž s spremstvom. Fotografiji: arhiv MS Ravne

Nosilec slednjega tako ostaja Rene Sluga, ki je dvakrat po 150 stopnic pretekel pred tremi leti v slabi minuti, njegov čas se je ustavil pri 58 sekundah in 42 stotinkah. Letošnji absolutni zmagovalec je s časom ene minute in dveh stotink postal Lovro Knez, na drugo mesto se je z natančno sekundo zaostanka uvrstil Anže Bahč, tretje mesto pa si je priboril Lukas Dovnik iz Atletskega društva Štajerska Maribor s časom minute, dveh sekund in ene stotinke. Posebej so stopnice premagovale tudi ženske.

Med temi je najboljši čas dosegla Ana Vita Verneker iz Koroškega atletskega kluba Ravne na Koroškem, ki je prišla na cilj po minuti, sedmih sekundah in petih stotinkah, druga je bila Tina Vrhovnik Kalajžič, sicer znana tudi kot odlična harmonikarka, ki je stopnice premagala v minuti, desetih sekundah in treh stotinkah, tretje mesto pa si je s časom minuta, 16 sekund in sedem stotink zagotovila Ivana Vučetić. Nagrado sta poleg najboljših absolutnih tekačev med ženskami in moškimi ter najboljših tekačev v posameznih starostnih kategorijah prejela tudi najmlajša tekmovalka, sedemletna Tinkara Štern, in najstarejši, 75-letni Ante Bilobrk.

58 sekund je potreboval zmagovalec.

»Med drugim pa je letošnji tek zaznamoval tudi prihod prvega od treh dobrih mož, torej Miklavža, ki je med vse udeležence in tudi naključne mimoidoče razdelil več praktičnih in sladkih darilc,« je povedala Tara Ledinek, predsednica Mladinskega sveta Ravne na Koroškem, ki organizira Miklavžev tek Cik-Cak, pri tem pa jim stojijo ob strani tako Občina Ravne kot tudi ZKŠTM Ravne ter Slovenska vojska. Prav tako so jim pri organizaciji pomagali tudi gasilci PGD Ravne na Koroškem in nekateri posamezniki, tudi moderator Oris Dren ter fotografa Andrej Ledinek ter Mateja Verdinek Žigon.