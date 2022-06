Tek oseb s posebnimi potrebam: na cilju so si prislužili sladoled in objem (FOTO)

Senca javorjev, ki rastejo na vrtu Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Matevža Langusa v Radovljici, je dajala zavetje prijaznim besedam, celi paleti drugačnih zmožnosti, vse pa je povezovala mavrica nasmehov, ki so krasili dogodek.

Bevkovi so se zabavali, mami Špela je bila najhitrejša med dekleti. FOTO: Boštjan Fon

Pred leti se je med strokovnimi delavci in uporabniki centra pojavila ideja o tekaški skupini, razvil pa jo je strokovnjak za športno rekreacijo in pisec Poletovih člankov Klemen Dolenc. Zamisel, da bi se njihovi uporabniki na tekaških treningih in z udeležbo na tekaških prireditvah priključili ljudem iz običajnega okolja, se je razvila v to, da se zdaj že nekaj let mi sleherniki priključujemo njim in njihovi prireditvi.

Še pred dobrim desetletjem se je projekt teka oseb s posebnimi potrebami zdel nemogoč, toda posamezniki, kot so Dolenc, Jure Vajs, ki je tokrat držal vajeti prireditve v svojih rokah, njegova desna roka Klavdija Makuc in drugi iz vrst CUDV ter tekaške skupine Klemena Dolenca, so verjeli vanj. Resda njihova prireditev, poimenovana Naš tek, pomeni, da so obremenjeni še nekaj dni več, kot bi bili običajno, da morajo poleg rednih obveznosti in dela z varovanci opraviti še kup priprav za izvedbo, a ob tem je vsakič videti nasmešek.

Tako je tekel v breg, da mu na kolesu nisem mogel pobegniti.

In ta po njihovem, kar smo začutili tudi sami, da pospešek tekaškemu koraku, najsibo nabrušeno izpiljen ali pa okoren, težak in celo, tudi tako se je tekmovalo, ob invalidskih vozičkih, ki so jih potiskali drugi tekači, med drugim član naše redakcije. Sladoled in iskren objem na cilju, potrebujete še kaj lepšega?

Vseslovenski projekt

»Sprva smo organizirali Langusove teke iz Radovljice v Kamno Gorico, kjer je bil nekoč naš center, nato pa smo se odločili za projekt Pet tekov za pet nasmehov in prireditev se je preselila na lokacijo našega CUDV,« nam je razložil Jure Vajs: »Naši prvi tekači iz CUDV so šli skozi vse priprave običajnih rekreativcev, začeli so kot vsi, s hojo in počasnim vpeljevanjem v tek. Kar koli smo delali, so se prilagajali neverjetno hitro. Najprej smo se udeležili malega blejskega maratona, sledil je Langusov tek, ki ga je organiziral prav CUDV, potem smo še enkrat tekli okoli jezera na Bledu, odšli na Triglavov tek na Brdu in končali z desetkilometrskim tekom na Ljubljanskem maratonu leta 2013.« Vemo, da je projekt prerasel v vseslovenskega, k sodelovanju so povabili še druge centre, starše varovancev, športne pedagoge in sponzorje, hkrati pa so imeli asistenco fakultete za šport in dr. Branka Škofa.

Željkov zgodovinski nastop Eden od uspehov tekaške skupine CUDV Matevža Langusa je zgodovinski nastop Željka Najdeka, prvega Slovenca s statusom osebe s posebnimi potrebami, ki se je novembra 2018 udeležil najbolj znanega maratona na svetu v New Yorku, tega je pod mentorstvom Vajsa in Dolenca, ki je bil leta 2016 najprostovoljec Slovenije, zmogel v štirih urah in štiridesetih minutah. Danes 41-letni Jeseničan je dejal, da je pred nastopom malo potreniral, pretekel je 18 kilometrov na Bledu: »Letos je moj cilj nastop na ljubljanskem maratonu, na razdalji 42 kilometrov bi rad dosegel čas 4 ure in 15 minut, upam pa, da bom lahko tekel tudi na maratonu v Milanu.«

Ne le desetke, osebe s posebnimi potrebami pod strokovnim vodenjem danes premagujejo že polmaratone in čisto prave, klasične maratone v dolžini 42 kilometrov, kar je tudi za večino slehernikov misija nemogoče. Na progo jih je poslal župan Radovljice Ciril Globočnik v vlogi starterja, najbolj zveneče ime na startni listi pa je bil državni prvak v maratonu Jani Mulej, tekač z Blejske Dobrave, ki v AK Radovljica trenira pri trenerju Luki Ljubiču. Bil je prvi v krosu, najdaljši disciplini, in ugnal svojega trenerja, ki je zasedel drugo mesto: »Proga je bila tako prijetna, izjemno trasirana in bi bila lahko naslednja za državno prvenstvo v krosu,« je povedal zmagovalec, Dolenc, ki je tekače spremljal na kolesu, da ne bi kdo kam zašel, pa je dodal: »Tako je tekel v breg, da mu na kolesu nisem mogel pobegniti.« Med dekleti je zmago na najdaljši trasi odnesla Špela Bevk s Posavca, ki je prehitela moža, v otroških kategorijah pa so tekli še njeni hčerki in sin: »Vsi otroci so se zabavali s tekom, sama sem na progi uživala, saj je bila razgibana, sredi narave, hkrati nam ni bilo nič vroče.« Sledili sta zabava s Sento Štern Mavsar in podelitev nagrad in kolajn, ki so jih prejeli prav vsi nastopajoči, sladoled, ki so ga dobili takoj po prihodu v cilj, pa so že prej snedli.

Klemen Dolenc jih je spremljal na kolesu. FOTO: Boštjan Fon

Organizacijske vajeti je v rokah držal Jure Vajs. FOTO: Boštjan Fon

Željko Najdek je pretekel maraton v New Yorku. FOTO: Boštjan Fon

Veselje pred startom FOTO: Boštjan Fon

Trasa za kros je bila zanimiva in razgibana. FOTO: Boštjan Fon