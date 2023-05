Tek na Rifnik vse bolj prepoznaven

Timotej Bečan, državni prvak v gorskem teku, član slovenske reprezentance v gorskem teku, balkanski prvak leta 2021, rekorder vzpona na Triglav in kar štiri leta zapovrstjo najboljši gorski tekač Slovenije, je po novem tudi zmagovalec letošnjega 3. teka na Rifnik, znanega arheološkega najdišča v Občini Šentjur.

1,9 km se teče v strmino.

Tek so že tretje leto zapored organizirali člani Športno-umetniškega društva Rifnik (ŠUDR), in sicer pod taktirko članice društva Leje Košir in seveda ob pomoči drugih članov, udeležilo pa se ga je 34 tekačev. Ti so se na progo, dolgo 1,9 kilometra, s ciljem na 305 metrih nadmorske višine podali v Športnem parku Rifnik v Novi vasi. Med letošnjimi udeleženci je bil tudi znani slovenski gorski tekač Timotej Bečan, ki je progo pretekel najhitreje, in sicer v 10 minutah in 9 sekundah, in premagal lanskega rekorderja Mirana Cveta, ki je progo pretekel v 10 minutah in 28 sekundah. Tekače je na startu dodobra ogrel Urh Toplak, za prijetno vzdušje vseh pa sta skrbela didžeja Denis Kukovič - DJ Kuky in mladi Jan Farkaš - DJ Farky.

Vsi so prejeli medalje, najboljši v posameznih kategorijah pa tudi nagrade. FOTO: Mojca Marot

»Res je, da smo majhno društvo, še nepoznano v svetu tekaških prireditev, a se trudimo, da bi se uveljavili, zato smo veseli vsakega, sploh pa kakšnega bolj znanega tekača, kot je letošnji zmagovalec. Na start se je sicer prijavilo 40 tekačev, a je vreme nekatere odvrnilo od udeležbe,« je povedala Mojca Kolar, tajnica društva ŠUDR.

Letos so, seveda, na krajši razdalji, organizirali tudi tek za otroke. Vsi, odrasli in otroci, so prejeli medalje, najboljši v posameznih kategorijah pa tudi nagrade, ki jih je skupaj s Koširjevo podelila podžupanja občine Šentjur Silva Koželj.