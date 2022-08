Tem slovenskim regijam trenutno grozi toča (FOTO)

Ponoči se bo ozračje k sreči umirilo, a še zvečer so možne krajevne plohe in nevihte. Trenutno je nevihtna celica z veliko verjetnosti toče napovedana za štiri regije: podravsko, pomursko, savinjsko in spodnje posavsko.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Obeti za jutri

Zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod pretežno oblačno ali megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

