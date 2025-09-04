Tehnopark, svet znanosti skozi otroške oči

Če se odpravljate v knežje mesto, potem mora biti na seznamu obiskov tudi tamkajšnji Tehnopark. Pravzaprav je to že samo po sebi več kot zadosten razlog, da se odpravite v Celje. V samem središču je namreč prava zakladnica znanja, ustvarjalnosti in radovednosti.

Tehnopark Celje je največji znanstveno-zabavni park v Sloveniji, kjer se lahko obiskovalci vseh starosti podajo na nepozabno raziskovalno potovanje skozi naravoslovje, tehnologijo, človekovo telo in vesolje. Čeprav je vse bolj kot ne prilagojeno otroški radovednosti, tudi odrasli še kako pridejo na svoj račun, zlasti pa spoznajo, da je znanost lahko tudi zabavna.

Poletite kot ptica. FOTO: Tehnopark.si

Park obsega tri platforme na skupni površini približno 4000 m2, v njem pa je 60 interaktivnih postaj, ki vabijo k raziskovanju fizike, kemije, matematike, biologije ter novih tehnologij. Obiskovalci lahko sami preizkusijo fizikalne pojave, programirajo robote, spoznavajo človeško telo, energijo, virtualno resničnost, obnovljive vire energije in druge tehnologije.

Posebna prednost parka je ta, da obiskovalci niso le gledalci, kot je to značilno za muzeje, temveč se sami preizkušajo v vlogi raziskovalcev – s pritiskom na gumbe, z vrtenjem vzvodov, s preizkusi ravnotežja ali pa s sprehodom skozi nenavadne optične iluzije. Že ob vstopu v prostorne in sodobno urejene prostore obiskovalca prevzame občutek, da je znanost lahko zabavna, privlačna in hkrati poučna.

Največ navdušenja je bilo ob visokem plamenu. FOTO: Mitja Felc

Eden od najbolj priljubljenih eksponatov je simulator letenja Birdly, ki omogoča čutno izkušnjo letenja kot ptica. Pravzaprav je tako resnično, da človeka, ki ga je strah višine, kar močno stisne, ko poleti kot ptica. Nad Celjem lahko poletite tudi s pomočjo simulatorja motornega zmaja. Naslednja višinska preizkušnja so gotovo VR-očala, kjer se na deski sprehodite z okna večnadstropne stavbe. Še dokaz več, kako strah večkrat prevlada realnost. Precej zanimiva izkušnja je tudi, ko se vživite v vlogo invalida na vozičku, in sicer kako premaguje različne ovire, in slepega človeka.

Ne gre za nobeno znanstveno fantastiko ali fotomontažo, ampak za realno fotografijo. FOTO: Mitja Felc

Tehnopark sicer temelji tudi na resnem prikazovanju delovanja vetra, vode in elektrike, najmlajše pa zabavajo interaktivne igre, ki skrivajo poučne naloge. Zlasti pa je zasnovan tako, da spodbuja radovednost in logično razmišljanje, hkrati pa obiskovalce vabi k ustvarjalnosti in igrivemu raziskovanju.

Ob določenih urah na vrsto pridejo tudi poskusi v živo, kjer kajpada največ zanimanja in krikov navdušenja otrok požanjejo tisti, kjer se plamen dvigne visoko v zrak. Med novejšimi tehnologijami lahko spoznate, kako dobro umetna inteligenca na podlagi posnetka vašega obraza ugotovi spol in starost, tudi vaše trenutno razpoloženje – od veselja, žalosti, jeze ...

Predlanske katastrofalne poplave v večjem delu Slovenije so pripeljale do odločitve, da so v Tehnoparku v sodelovanju s celjsko občino kupili nov interaktivni eksponat STEAM, ki ima posebno izobraževalno in ozaveščevalno vlogo. Z njegovo pomočjo bodo tudi otroci lažje razumeli, zakaj nastanejo poplave.

Z obiskom letos so zadovoljni

V Tehnoparku Celje so z letošnjim julijskim obiskom zadovoljni. »V juliju nas je obiskalo nas 4500 obiskovalcev, od tega 80 odstotkov domačih in 20 odstotkov tujih. Med slednjimi je bilo največ hrvaških in nizozemskih turistov. Sledijo obiskovalci iz Nemčije, Belgije in Italije,« je o obisku julija letos, ki je bil 30 odstotkov večji kot lani, povedala Andreja Erjavec, direktorica Tehnoparka Celje.

Za kratek čas se lahko vživite v vlogo invalida na vozičku, da spoznate, s kakšnimi težavami se vsakodnevno spopadajo. FOTO: Mitja Felc

Po besedah Samanthe Veber, ki v Tehnoparku opravlja delo informatorke, je precej otrok k njim prišlo tudi v počitniško varstvo. »Zanje smo pripravili tematske dneve (srednjeveški torek, ustvarjalna sreda, tehnični četrtek in detektivski petek). Otroci so tako raziskovali park, obenem pa se udeležili različnih delavnic in krepijo spretnosti ter širijo vedenje. Po ustvarjanju z žičkami, spoznavanju delovanja 3D-tiskalnika, odkrivanju kemijskih in fizikalnih zakonitosti, domov odidejo navdušeni nad lastnimi izdelki, bogatejšim znanjem ter novimi prijateljstvi,« je še dodala Vebrova.